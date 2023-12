Vitesse boekt succes, Go Ahead wint 7-1 en Almere City door oog van de naald

Vitesse, Go Ahead Eagles en Almere City FC hebben zich donderdagavond geplaatst voor de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. De Arnhemmers waren dankzij een laat doelpunt van Amine Boutrah met 1-0 te sterk voor SC Heerenveen, terwijl Go Ahead Eagles uithaalde tegen de amateurs van De Treffers: 7-1. De ploeg van trainer Alex Pastoor kroop met tien man door het oog van de naald op bezoek bij VV Katwijk: 1-2.

Vitesse - sc Heerenveen 1-0

Heel lang bleef het 0-0 in GelreDome, totdat Vitesse vier minuten voor tijd plots in een vijf-tegen-drie-situatie kwam te staan tegen Heerenveen. Invaller Amine Boutrah, die afgelopen zomer transfervrij over werd genomen van de Franse Ligue 2-club Concarneau, had diverse mogelijkheden om af te spelen, maar de aanvaller besloot van zestien meter zelf te schieten. De bal draaide schitterend om keeper Mickey van der Hart heen: 1-0.

Go Ahead Eagles - De Treffers 7-1

In de zestiende speelminuut kwam Go Ahead Eagles op voorsprong. Uit een vrije trap van Philippe Rommens belandde de bal achter doelman Niels Kornelis, die een eigen doelpunt achter zijn naam krijgt: 1-0. De score werd drie minuten later al verdubbeld door Sylla Sow, die scoorde op aangeven van Jakop Breum.

Daarmee was het hek definitief van de dam, want nog voor het rustsignaal sloeg de thuisploeg nog tweemaal toe. Op aangeven van Willumsson tekende Oliver Edvardsen de 3-0 aan, terwijl laatstgenoemde ook de 4-0 verzorgde. Bij de vierde treffer fungeerde Bas Kuipers als aangever.

In de 49ste minuut mocht Tim Waterink namens De Treffers met een fraaie kopbal de eretreffer (4-1) maken, al herstelde Go Ahead Eagles de voordelige marge van vier goals spoedig: ditmaal was het Victor Edvardsen die raak kopte: 5-1.

Een kwartier voor het eindsignaal zette ook Thibo Baeten zijn naam op het scorebord. De invaller maakte zowel de 6-1 als de 7-1, waarmee de club uit Deventer zich plaatste voor de achtste finales van het bekertoernooi.

VV Katwijk - Almere City FC 1-2

Almere City kwam al vroeg in de wedstrijd in de problemen, want na een kwartier spelen zorgde Ruben Doesburg op aangeven van Kay Blokland voor de verrassende 1-0. De problemen stapelden zich op voor de Eredivisie-club, want in de 24ste speelminuut kreeg Álvaro Peña zijn tweede gele kaart van arbiter Nick Smit.

Ondanks het numerieke overwicht lukte het Katwijk niet de voorsprong vast te houden, want Yoann Cathline tekende vier minuten na de rode kaart de gelijkmaker aan. Op slag van rust vond Almere City met een man minder zelfs de voorsprong. Kornelius Hansen maakte de winnende treffer: 1-2. Hoewel de bezoekers in de tweede helft onder flinke druk kwamen te staan, wist Katwijk de gelijkmaker niet meer te vinden.

