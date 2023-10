Swingend Go Ahead Eagles heeft in eigen huis geen kind aan Heracles Almelo

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 21:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:58

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond een klinkende zege geboekt op Heracles Almelo. De ploeg van trainer René Hake was in eigen huis met 4-0 te sterk dankzij treffers van Willum Thór Willumsson, Victor Edvardsen, Sylla Sow en Bas Kuipers. Go Ahead stijgt door de overwinning naar de zesde plaats in de Eredivisie, terwijl Heracles achtste blijft.

Hake zag bij de thuisploeg geen reden om zijn basiself te wijzigen, ondanks de 1-3 nederlaag bij Feyenoord van een week geleden. Bij Heracles, dat met een goed gevoel naar Deventer afreisde na de 2-1 zege op PEC, verving Marko Vejinovic de geschorste Thomas Bruns.

Go Ahead kwam zaterdagavond na dertien minuten spelen op voorsprong via Willumsson, die Heracles-doelman Michael Brouwer verraste door een vrije trap van Philippe Rommens met het het achterhoofd te verlengen en mogelijk ook tot zijn eigen verbazing tot doelpunt promoveerde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Edvardsen zorgde luttele minuten later al voor de 2-0. Een hoekschop belandde via meerdere schijven bij de Zweedse spits. Edvardsen dacht niet na en schoot van dichtbij hard raak. Voor de aanvaller was het zijn eerste Eredivisie-treffer sinds zijn komst naar Kowet.

Na de tweede Deventerse treffer gebeurde er voor rust weinig meer in de Adelaarshorst. Mohamed Sankoh liet in het tweede bedrijf na om de aansluitingstreffer namens de bezoekers te maken. Het doelpunt viel vervolgens wél aan de andere kant. Brouwer wist een schot van Rommens niet goed te verwerken, waarna invaller Sylla Sow de bal voor het intikken had: 3-0.

Kuipers deelde hierna ook mee in de feestvreugde. De aanvoerder werd aangespeeld door Willumsson en schoot diagonaal raak: 4-0. Voor de linksback, bezig is aan zijn vierde seizoen in Deventer, was het alweer zijn elfde goal in dienst van Go Ahead.

Het publiek werd in de slotfase nog veelvuldig vermaakt. Doordat Jeffrey de Lange zich namens de thuisploeg nog enkele keren wist te onderscheiden en Brouwer erger leed voor Heracles voorkwam, werd er uiteindelijk niet meer gescoord.