Onfortuinlijk RKC gaat met teruggekeerde Vaessen onderuit tegen Go Ahead

Zaterdag, 11 november 2023 om 20:41 • Sam Vreeswijk

Go Ahead Eagles heeft opnieuw een overwinning geboekt in de Eredivisie. Door een doelpunt van Willum Thór Willumsson wonnen de Deventenaren in het Mandemakers Stadion met 0-1 van RKC Waalwijk. De thuisploeg had veel pech, daar het onder meer twee keer de lat raakte. Door de zege staat Go Ahead nog steviger op de vijfde plek met 21 punten, terwijl nummer vijftien RKC nog altijd maar één punt meer dan hekkensluiter Vitesse heeft.

RKC begon het duel met twee andere basisspelers dan vorig weekend, toen er met 1-2 werd verloren van Feyenoord. De belangrijkste wijziging was de terugkeer van Etienne Vaessen. Hij raakte eind september tegen Ajax geblesseerd aan zijn hoofd na een botsing met Brian Brobbey, en was daardoor wekenlang uit de roulatie. Tegen Go Ahead was hij er – met helm - echter weer klaar voor, en dat betekende dat Mark Spenkelink weer op de bank startte. Verder werd de geschorste Shawn Adewoye vervangen door Dario van den Buijs.

Go Ahead won vorig weekend met liefst 5-1 van Vitesse, en startte ten opzichte van dat duel met één andere basisspeler. Bobby Adekanye was fit genoeg om het vanaf de eerste minuut te laten zien, waardoor Jakob Breum weer op de bank begon. Mats Deijl, die deze week zijn contract in Deventer nog met drie jaar verlengde, startte zoals gebruikelijk als rechtsback.

RKC had in de eerste helft de grootste kansen. Zo kopte Juriën Gaari voorlangs en ging een kopbal van Michiel Kramer uit een hoekschop even later over. Het dichtst bij de openingstreffer was de thuisploeg echter toen het de lat raakte. En dat gebeurde zelfs twee keer: eerst knalde Van den Buijs een vrije trap tegen de onderkant van de lat, even later belandde een uithaal van Denilho Cleonise keihard tegen het aluminium.

Go Ahead liet zich in aanvallend opzicht lange tijd minder nadrukkelijk zien. Na twintig minuten was het enigszins dreigend met een geplaatst schot van Victor Edvardsen, maar Vaessen had daar een antwoord op. Toch gingen de Deventenaren met een voorsprong de rust in: Willumsson passeerde Vaessen na een fraaie steekpass van Philippe Rommens en zette zo de 0-1 op het bord.

Ook na de rust was RKC de betere ploeg, en bleef het zoeken naar de gelijkmaker. Michiel Kramer kopte de bal echter in de handen van Jeffrey de Lange, een schot van Cleonise werd in twee instanties gepakt door de Go Ahead-doelman en Chris Lokesa schoot de bal net naast.

In de slotfase waren Filip Stevanovic en opnieuw Kramer nog dicht bij de 1-1, maar die zou niet meer vallen. Daarmee pakte nummer vijf Go Ahead, dat nu al zes officiële duels op rij ongeslagen is, opnieuw drie knappe punten.