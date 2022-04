Mourinho: ‘Superagressief op de radio, maar hier schijt je in je broek’

José Mourinho kreeg het zaterdag op de persconferentie voorafgaand aan het uitduel met Sampdoria aan de stok met een Italiaanse journalist. De trainer van AS Roma vond het opvallend dat de betreffende verslaggever zich in een radio-uitzending kritisch uitliet over de werkwijze van Mourinho, terwijl hij in de ogen van de Portugese keuzeheer een dag later veel milder was in zijn vraagstelling.

De journalist begon over de keuze van Mourinho om bij Roma terug te keren naar een verdediging met drie verdedigers, als gevolg van de stroeve start van zijn ploeg in 2022. "Gisteren (vrijdag, red.) hoorde ik je op de radio, toen was je veel agressiever en veel kritischer. Ik had daarom niet zo'n makkelijke vraag verwacht nu. Mijn conclusie is daarom dat je superagressief bent op de radio, maar hier schijt je in je broek als je mij ziet", zei de Roma-coach in niet mis te verstane bewoordingen op het persmoment.

Mourinho baarde ook opzien door te stellen dat de tweede vraag op de persconferentie over Nicolò Zaniolo zou gaan, aangezien hij op de bank begon in de derby met Lazio (3-0) van twee weken geleden. In de Italiaanse media wordt gesuggereerd dat de vleugelaanvaller werd gepasseerd omdat hij zijn contract niet wil verlengen in Rome. "Hij begon op de bank tegen Lazio omdat we voor een andere manier van spelen kozen. Dat werkte ook, want we wonnen. Het enige dat ik kan zeggen is dat elke speler weleens wordt gepasseerd, dat is normaal. Jullie stellen deze vraag ook niet aan trainers bij andere clubs."

De keuzeheer van Roma beet onlangs ook al van zich af op een persbijeenkomst, toen hij werd geconfronteerd met kritiek van voormalig Roma-trainer Zdenek Zeman. De trainer in ruste noemde Mourinho 'een grote teleurstelling'. "Verwacht je dat een trainer met 25 prijzen antwoord gaat geven op iemand die twee keer kampioen is geworden in de Serie B?", zei Mourinho spottend op de persconferentie voorafgaand aan de derby met Lazio. "Als je me iets vraagt over Giovanni Trapattoni of Fabio Capello, dan geef ik graag antwoord. Maar Zeman... Kom op, dat kan ik niet."

