José Mourinho: ‘Ik heb 25 prijzen gewonnen, hij won twee keer de Serie B’

Zaterdag, 19 maart 2022 om 20:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:02

José Mourinho heeft op geheel eigen wijze gereageerd op kritiek die hij zaterdag ontving van Zdenek Zeman. In een interview met de Corriere dello Sport noemde Zeman de huidige trainer van Roma 'een grote teleurstelling'. De kritiek kwam in de aanloop naar de derby tussen Roma en Lazio van zondagavond. Mourinho sneerde naar zijn collega-trainer en wees op diens relatief lege prijzenkast.

"Verwacht je dat een trainer met 25 prijzen antwoord gaat geven op iemand die twee keer kampioen is geworden in de Serie B?", zei Mourinho spottend op de persconferentie van zaterdag. "Als je me iets vraagt over Giovanni Trapattoni of Fabio Capello, dan geef ik graag antwoord. Maar Zeman... Kom op, dat kan ik niet." Zeman was in het verleden actief als trainer van beide Romeinse clubs. Hij werkte tussen 1994 en 1997 bij Lazio, stond daarna twee jaar onder contract bij Roma en had ook in 2012/13 de leiding over i Giallorossi. Momenteel is hij de trainer van Foggia in de Serie C. Zeman won de Serie B in 1991 (met Foggia) en 2012 (met Pescara). Verder werd hij in 1985 kampioen met Licata op het vierde niveau. Mourinho won inderdaad 25 prijzen, verdeeld over zijn dienstverbanden bij FC Porto (6), Chelsea (8), Internazionale (5), Real Madrid (3) en Manchester United (3).

Zeman kreeg van de Corriere dello Sport de vraag welke trainer hij meer waardeert: Mourinho of Maurizio Sarri, de trainer van Lazio. "Sarri, maar dat heeft niets te maken met een persoonlijke voorkeur. Hij doet het gewoon veel beter. Hij heeft zijn ploeg al een identiteit gegeven", zei Zeman. "Mourinho is vooralsnog een grote teleurstelling, zeker als het aankomt op de kwaliteit van het veldspel. De organisatie van Lazio staat veel beter. Ja, Mourinho geeft soms de kans aan jonge spelers... In de laatste tien minuten! En dan mogen ze weer plaatsnemen op de bank. Met een wedstrijdje hier en een wedstrijdje daar en daarna weer een plek op de bank wordt een jonge speler niet beter."

Mourinho liet op de persconferentie blijken zin te hebben in de derby. Inmiddels zijn de stadions in Italië voor 75 procent gevuld, waardoor er aanzienlijk meer fans aanwezig zullen zijn dan de 33.000 die de derby bijwoonden in september 2021 (3-2 zege Lazio. Op de ranglijst ontlopen de stadsgenoten elkaar weinig. Nummer vijf Lazio heeft een kleine voorsprong op nummer zes Roma: 49 om 48 punten. "De sfeer wordt beter dan vorige keer, want het stadion mag nu weer voller zitten. Het is vreemd dat er sprake is van een thuisspelende en en uitspelende ploeg, want het stadion behoort toe aan beide clubs. Dit wordt een veel mooiere wedstrijd dan de vorige. Voetbal zonder fans is geen voetbal. Een derby zonder fans is geen derby."