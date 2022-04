Erik ten Hag kan voor gelimiteerd bedrag naar Man United vertrekken

Zaterdag, 2 april 2022 om 08:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:33

Het contract van Erik ten Hag bij Ajax kan komende zomer voor een bedrag van twee miljoen euro worden afgekocht, zo onthult De Telegraaf. De oefenmeester staat in verregaande belangstelling van Manchester United, dat volgens Sky Sports al navraag heeft gedaan naar zijn afkoopsom. De Engelse grootmacht beschouwt Ten Hag als een van de belangrijkste kandidaten voor het opvolgen van interim-trainer Ralf Rangnick, al is er op het lijstje van United nog geen sprake van een 'voorkeursstatus'.

In april 2021 verlengde Ten Hag zijn contract bij Ajax met een jaar, tot medio 2023. Voormalig directeur voetbalzaken Marc Overmars verleidde de Tukker daartoe door een 'gelimiteerde transfersom' van twee miljoen euro op te nemen, zo schrijft De Telegraaf. Net als bij het vertrek van vorig trainer Peter Bosz (naar Borussia Dortmund, vijf miljoen euro) en ex-assistent van Ten Hag Alfred Schreuder (TSG Hoffenheim, één miljoen euro) levert een eventueel vertrek van Ten Hag Ajax zo een flinke som geld op.

De 52-jarige trainer sprak eerder deze maand al met United. Ajax gaf toestemming om het formele gesprek te laten plaatsvinden en heeft het proces niet gehinderd, zo meldde Sky Sports eerder al. Bronnen dicht bij Ten Hag en de Amsterdammers gaven prijs aan de Engelse sportzendergroep dat er een dialoog plaatsvond over welk bedrag United voor de coach zou moeten betalen.

The Red Devils willen ook graag meedenken met Ajax over hoe om te gaan met een eventuele aankondiging van Ten Hag, mocht de oefenmeester daadwerkelijk aangesteld worden. Dat gaat dan om bijvoorbeeld de timing van de presentatie, aangezien Ajax nog volop verwikkeld is in de titelrace met PSV. United wil het eind van de competitie niet verstoren voor de Amsterdammers.

United benadrukt dat ditzelfde proces - het onderzoeken van de afkoopsom en het 'benoemingsgemak' - ook met de werkgevers van de andere kandidaten zal worden doorlopen. Dat gaat dan in ieder geval om Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain) en Luis Enrique (bondscoach van Spanje). Julen Lopetegui is eveneens serieus in beeld, maar lijkt zichzelf al uitgesloten te hebben. "Ik ben waar ik wil zijn", zei de coach van Sevilla onlangs. "Of ik volgend seizoen op de bank van Sevilla zit? Ik twijfel er niet aan."

Huidig United-trainer Ralf Rangnick, die vanaf juli een consulterende rol aan zal nemen binnen de club bevestigde vrijdag dat de Engelse grootmacht 'met enkele mensen heeft gesproken'. "Maar we hebben het vooralsnog niet gehad over de ervaringen en indrukken die ze (voetbaldirecteur en technisch directeur John Murtough en Darren Fletcher, red.) uit die ontmoetingen hebben gehaald", voegde de Duitser toe.