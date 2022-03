Mario Balotelli had kunnen scoren: ‘Ze denken pas aan me als ze verliezen’

Woensdag, 30 maart 2022 om 20:39 • Laatste update: 20:51

Mario Balotelli baalt enorm van het mislopen van een WK-ticket van Italië. De 31-jarige spits van het Turkse Adana Demirspor overleefde de laatste schifting richting het kwalificatieduel met Noord-Macedonië (0-1) niet en moest dus lijdzaam toezien hoe zijn landgenoten het onderspit dolven. "Ik had wellicht kunnen scoren", aldus Balotelli.

De 36-voudig international van Italië, die zelf in 2018 voor het laatst in actie kwam voor het land, zag met de uitschakeling een eventuele kans om naar Qatar te gaan in rook op gaan: “Ik denk dat ik er een grote kans aan me voorbij is gegaan. Het is erg jammer dat Italië het WK niet heeft gehaald", zei hij in gesprek met Sky Sport Italia.

Balotelli is van mening dat zijn land hem goed had kunnen gebruiken tegen Noord-Macedonië. De aanvaller speelt sinds afgelopen zomer voor Adana, waarvoor hij tot nu toe 12 goals en 6 assists leverde in 27 officiële duels. “Ze denken pas aan me als ze verliezen. Achteraf is het makkelijk praten. Voor de wedstrijd dacht niemand aan me. Tegen Noord-Macedonië kregen we goede kansen, en ik ben een behoorlijke afmaker. Ik zeg niet dat we met mij op het veld hadden gewonnen, maar de kansen om te scoren waren er."

Ondanks de uitschakeling steunt de spits bondscoach Roberto Mancini, met wie hij eerder samenwerkte bij Internazionale: “Ik heb hem nog niet gesproken, maar ik heb een goede band met hem. Ik ben blij dat hij aanblijft. Mensen zijn nu teleurgesteld, maar we moeten niet vergeten wat hij bereikt heeft. Italië heeft een sterk team, maar niemand had verwacht dat we afgelopen zomer Europees kampioen zouden worden. Mancini heeft het geweldig gedaan en verdient het om te blijven."