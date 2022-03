Manchester United knoopt gesprek aan en hoort vraagprijs van Ajax

Woensdag, 30 maart 2022 om 19:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:25

Manchester United heeft bij Ajax navraag gedaan naar de afkoopsom voor Erik ten Hag, zo meldt Sky Sports. De Engelse grootmacht beschouwt de trainer als bekend als een van de belangrijkste kandidaten voor de komend seizoen vacante managersfunctie, maar het Britse medium benadrukt dat nog geen enkele naam op het lijst een 'voorkeursstatus' heeft voor de club. Ten Hag heeft in Amsterdam een contract tot medio 2023.

Ten Hag sprak eerder deze maand al met United. Ajax gaf toestemming om het formele gesprek te laten plaatsvinden en heeft het proces niet gehinderd, zo klinkt het. Bronnen dicht bij Ten Hag en de Nederlandse club geven prijs aan Sky Sports dat er een dialoog heeft plaatsgevonden over welk bedrag United voor de coach zou moeten betalen.

De Engelse grootmacht wil ook graag meedenken met Ajax over hoe om te gaan met een eventuele aankondiging van Ten Hag, mocht de oefenmeester daadwerkelijk aangesteld worden. Dat gaat dan om bijvoorbeeld de timing van de presentatie, aangezien Ajax nog volop verwikkeld is in de titelrace met PSV. United wil het eind van de competitie niet verstoren voor de Amsterdammers.

United benadrukt dat ditzelfde proces - het onderzoeken van de afkoopsom en het 'benoemingsgemak' - ook met de werkgevers van de andere kandidaten zal worden doorlopen. Dat gaat dan in ieder geval om Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain) en Luis Enrique (bondscoach van Spanje). Julen Lopetegui is eveneens serieus in beeld, maar lijkt zichzelf al uitgesloten te hebben. "Ik ben waar ik wil zijn", zei de coach van Sevilla onlangs. "Of ik volgend seizoen op de bank van Sevilla zit? Ik twijfel er niet aan."