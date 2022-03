Oranje maakt dit keer veel minder indruk: ‘Ze leken wel examenleerlingen’

Woensdag, 30 maart 2022 om 06:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 07:34

Het Nederlands elftal heeft enig huiswerk te doen na het 1-1 gelijkspel tegen Duitsland van dinsdagavond, zo oordeelt Valentijn Driessen woensdagochtend in zijn column voor De Telegraaf. Volgens de Oranje-volger was de bezoekende ploeg grote delen van de vriendschappelijke interland in de Johan Cruijff ArenA de baas. Een groot verschil met het gevoel bij de achterban en pers na de indrukwekkende 4-2 zege op Denemarken van zaterdag.

"De ploeg van Hansi Flick was meestentijds de baas op het veld en speelde gemakkelijk onder de druk van Oranje uit, terwijl de Nederlandse internationals vooral zoekende waren", schrijft Driessen daags na de tweede oefeninterland in vier dagen tijd. "Ze leken wel examenleerlingen, een week lang volgestopt met zoveel leerstof dat het in het hoofd blokkeert. Het was meer denken dan doen bij Oranje en dan kom je tegen een team van het kaliber Duitsland overal een stap te laat."

"Die verlammende leerstof was vanzelfsprekend het nieuwe systeem dat acht dagen lang intensief door Van Gaal is onderwezen", voegt Driessen daaraan toe. De journalist heeft respect voor de veerkracht die Oranje toonde in de tweede helft tegen de Duitsers, maar plaatst ook een kanttekening. "Het is overdreven te stellen dat bondscoach Van Gaal na alle ervaringen tegen Denemarken en Duitsland zijn huiswerk opnieuw moet doen. Maar hij zal zich door de overwinning en het gelijkspel geen zand in de ogen laten strooien. Voor hem en zijn internationals liggen nogal wat opdrachten te wachten voor de reis naar Qatar", aldus Driessen.

Volgens Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad gingen de Oranje-fans dankzij de gelijkmaker van Steven Bergwijn 'toch nog vrolijk naar huis'. "Niettemin bleef óók het gevoel van de eerste driekwart van de wedstrijd hangen. Want zo fris en flitsend als de wedstrijd van zaterdagavond tegen Denemarken (4-2) was, zo moeizaam was het spel van Oranje nu lange tijd." Mossou zag Steven Berghuis geen moment in zijn spel komen, Teun Koopmeiners te vaak balverlies lijden en de vleugelverdedigers Tyrell Malacia en Denzel Dumfries worstelen achterin.

68' Kiezelhard! Het is de week van Bergwijn. Twee keer scoren tegen Denemarken. En nu ook tegen Duitsland. Het staat gelijk: 1-1.#neddui pic.twitter.com/cdvsBfI45S — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 29, 2022

Donyell Malen zorgde voorin soms voor dreiging, maar nauwelijks oog voor zijn ploeggenoten. "Het legde al met al bloot wat we al langer wisten: dat het Nederlandse nog op te weinig posities spelers heeft van internationaal topniveau. En los daarvan bleef ook het nieuwe systeem van Van Gaal nog een duidelijk geval van ‘werk in uitvoering’, met te weinig automatismen om ook tegen een topploeg als Duitsland het verschil te maken", aldus Mossou.

Ook het NRC zag Berghuis ploeteren in het stadion van zijn werkgever Ajax. "Malen? Die kon niet swingen zoals Bergwijn dat zaterdag deed. Bergwijn deed daarentegen ook nu weer van zich spreken." De krant vraagt zich af of de spelers van Oranje soms moe waren door de overvolle speelkalender en de intensieve trainingsweek onder Van Gaal. "In zijn betoog van maandag over de te volle speelkalender sprak Van Gaal over de overbelasting van zijn spelers. Wat de UEFA daar tegen deed? Niks. Ze luisterden niet. Terwijl een trainer met zijn staat van dienst, toch best in een commissie bij de UEFA kon zitten, zei hij. Een week ervoor zei hij juist niet in een commissie van die andere voetbalbond, de FIFA, te willen zitten, omdat het daar alleen om geld zou gaan."