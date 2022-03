Een vier voor de twee slechtste spelers van Oranje tegen Duitsland

Dinsdag, 29 maart 2022 om 22:55

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond geremiseerd tegen Duitsland. In een oefenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA werd het 1-1 door doelpunten van Thomas Müller en invaller Steven Bergwijn. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Duitsland

SPELER CIJFER Mark Flekken 7 Denzel Dumfries 6 Matthijs de Ligt 5,5 Virgil van Dijk 6,5 Daley Blind 5,5 Tyrell Malacia 6,5 Teun Koopmeiners 6 Steven Berghuis 4 Frenkie de Jong 7,5 Donyell Malen 4 Memphis Depay 5 Georginio Wijnaldum 5

Cijfers Oranje

Mark Flekken: 7

Met 49 passes (waarvan 40 geslaagde) was de keeper nota bene de speler met de meeste passes bij Oranje. Hij wordt door Louis van Gaal geroemd om zijn voetballende kwaliteiten en liet tegen Duitsland zien daarover te beschikken. Hoewel het soms penibel oogde als hij onder druk kwam te staan, hield Flekken het hoofd koel en vond hij uiteindelijk wel zijn ploeggenoten. De ballen die hij uit de lucht moest plukken, waren voor hem.

Denzel Dumfries: 6

Dumfries was belast met de taak om zijn collega-wingback David Raum in bedwang te houden, maar daar slaagde hij niet in. Halverwege de eerste helft kreeg Raum enorme vrijheid om een gevaarlijke voorzet te geven waar een kopbal op de lat van Timo Werner uit voortkwam. Een minuut na de pauze was Dumfries ook nergens te bekennen toen Raum enorme vrijheid had voor een schot vanuit het strafschopgebied, dat gelukkig voor Oranje over het doel vloog. In aanvallend opzicht was zijn bijdrage lange tijd te beperkt, maar voorafgaand aan de 1-1 hield Dumfries de bal op knappe wijze binnen na een pass van De Jong en bediende hij Bergwijn met een cruciale kopbal. In de daaropvolgende sterke fase van Oranje speelde de rechtsback een prominente rol.

Matthijs de Ligt: 5,5

In de eerste helft oogde De Ligt kwetsbaar in defensief opzicht. Zo was hij Timo Werner na twintig minuten kwijt, waardoor de spits ongehinderd op de lat kon koppen. Elf minuten later liet De Ligt zich in de luren leggen door Leroy Sané, maar vervolgens zette hij wel Werner op overtuigende wijze van de bal in het zestienmetergebied. Vlak voor tijd belette hij ook Lukas Nmecha het scoren met een handig duwtje. In de opbouw was De Ligt in de eerste helft belangrijk met goede passes op bijvoorbeeld Malen, Malacia en Depay. Toen hij na 57 minuten zelf een grote kans kreeg, schoot hij niet goed.

Virgil van Dijk: 6,5

In de negende minuut werd Van Dijk even verrast toen Werner uit zijn rug liep, maar verder maakte de aanvoerder geen grote fouten. Hij was Werner daarna juist meerdere keren de baas in onderlinge duels. Van Dijk speelde geen opvallende wedstrijd. Voor een centrale verdediger is dat geen slecht teken, al is hij wel de leider van een de defensie die bij tijd en wijle fragiel bleek.

Daley Blind: 5,5

Blind kreeg een kans als linker centrale verdediger, na zijn plek op de linksbackpositie tegen Denemarken. Hij schoof vaak in op het middenveld en was de vrije man, maar de (handelings)snelheid lag te laag. De doordekkende verdediger oogde daardoor een beetje verloren op het middenveld. Hij was de enige die Müller in de gaten hield voorafgaand aan diens doelpunt, maar liet hem uiteindelijk toch ongemoeid en was daardoor te laat met de poging om de treffer te voorkomen in de blessuretijd van de eerste helft. In de twintigste minuut won Blind een duel met Müller wel op kracht; vijf minuten later verstuurde hij een goede lange bal op Depay.

Tyrell Malacia: 6,5

Malacia maakte zijn entree in de basis en oogde sterk in de duels aan de zijlijn. In de tweede minuut kende hij weinig moeite met Jamal Musiala; na een kwartier kapte hij Thomas Müller uit. Toch oogde Malacia aan de bal soms ook onwennig. Oranje haalde opgelucht adem toen zijn riskante breedtepass op De Jong ternauwernood aankwam; hij kreeg daarna geen controle over een pass van De Ligt en schoot van afstand kansloos over. Vervolgens onderschepte Malacia wel een pass van Nico Schlotterbeck wel op goede wijze. Malacia oogde na de rust overtuigend, maar werd in minuut 74 vervangen door Nathan Aké.

Teun Koopmeiners: 6

Koopmeiners werd in de pauze gewisseld, maar speelde geen slechte eerste helft. Net als tegen Denemarken zorgde hij voor voetballend vermogen op het middenveld en zorgde voor enkele goede onderscheppingen. Zijn passnauwkeurigheid op de helft van de tegenstander was wel wat te laag. In de zesde minuut sprong Koopmeiners hoog op en leverde hij nog een dreigende kopbal af.

Steven Berghuis: 4

Berghuis speelde zaterdag uitstekend tegen Denemarken, maar kon dat hoge niveau niet vasthouden. Zijn eerste helft werd gekenmerkt door onzuivere passes. Berghuis toonde inzet en voerde ook zijn verdedigende taken uit, maar stelde teleur in de voortzetting. Daar kam na de rust geen verandering in; na 57 minuten werd Berghuis vervangen door Davy Klaassen.

Frenkie de Jong: 7,5

De Jong speelde een sterke wedstrijd, waarin hij moeite deed zich aanspeelbaar te maken, goed combineerde met ploeggenoten, alert was op kansen om de bal te veroveren en goede tackles in huis had. Met een strakke pass richting het strafschopgebied, niet zijn enige van de aanval, was De Jong belangrijk in de aanloop naar de 1-1.

Donyell Malen: 4

Malen was niet zorgvuldig genoeg wanneer hij mogelijkheden kreeg. In minuut 33 schoot hij van afstand veel te gehaast in plaats van de vrije ploeggenoten aan zijn linkerzijde te bedienen. Het schot was niet overtuigend, evenals de wijze waarop Malen tot een afronding probeerde te komen toen hij kort daarna werd gelanceerd door Depay en opdook voor Manuel Neuer. Zes minuten voor de rust produceerde hij ook nog een rollertje. Als Oranje slechts twee aanvallers in de ploeg heeft, moeten die daadkrachtiger zijn op de belangrijke momenten. Na 57 minuten werd Malen vervangen door Steven Bergwijn.

Memphis Depay: 5

Depay kreeg van commentator Jeroen Grueter complimenten voor het ‘goed laten lopen’ van de bal voorafgaand aan de 1-1 van Bergwijn, maar leek een beweging te maken om de bal met de hak te raken, wat vermoedelijk minder productief zou zijn geweest. Depay leek vervolgens een penalty te krijgen voor een vermeende overtreding van Thilo Kehrer, maar die werd uiteindelijk ingetrokken door de scheidsrechter. Depays trage handelingssnelheid in het zestienmetergebied zat Oranje dus in de weg. Een hakbal na een pass van Klaassen slaagde evenmin. In de eerste helft hadden de acties van Depay wisselend succes. Zo kwam hij soms met goede openingen, bijvoorbeeld de bal waarmee hij Malen lanceerde, maar incasseerde hij ook geel bij het herstellen van een eigen fout.

Georginio Wijnaldum: 5

Wijnaldum speelde een kleine en belangrijke rol in de aanloop naar de 1-1 van Oranje. De vervanger van Teun Koopmeiners beleefde een wisselvallig invalbeurt. Op veelbelovende momenten had Wijnaldum geen controle over de bal of liep hij zich vast. Vijf minuten voor het einde van de officiële speeltijd voetbalde hij zich goed onder de druk van meerdere Duitsers uit.