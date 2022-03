‘Schlemiel’ Burak Yilmaz zwaait nationale ploeg gedag na play-offdrama

Vrijdag, 25 maart 2022 om 10:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:48

Burak Yilmaz heeft per direct zijn interlandcarrière beëindigd. De 36-jarige spits zag zijn land Turkije donderdag het WK in Qatar mislopen, door in de play-offs met 3-1 van Portugal te verliezen. Yilmaz zelf vertolkte een negatieve hoofdrol, door in de slotfase een strafschop te missen. De routinier geeft echter aan dat zijn beslissing niets te maken heeft met het persoonlijke en collectieve drama, maar dat deze een 'logisch' karakter heeft.

77-voudig international Yilmaz (31 goals) mocht bij een 2-1 achterstand aanleggen voor een strafschop, maar schoot hoog over. Daarmee ging de WK-droom van de Turkse captain in rook op. Yilmaz barstte in tranen uit, waarop zijn ploeggenoten naar hem toe snelden en hem steun boden. "Het spijt me", zei Yilmaz achteraf. "Hoe ik niet kon scoren - ik ben nog steeds in shock. We hebben ons land boos gemaakt. Ik ga deze penalty elke nacht van mijn leven scoren in mijn dromen."

Toch ontkent Yilmaz dat de horroravond ten grondslag ligt aan zijn besluit. "Na zo'n wedstrijd zou ik niet willen stoppen, maar ik denk niet dat dat de juiste beslissing is. Mijn beslissing om te stoppen is niet emotioneel. Het is een logische. Het is tijd om plaats te maken voor onze jonge vrienden, de nieuwe generatie, de nieuwe structuur." Yilmaz sluit de deur voor de nationale ploeg echter nog niet definitief: "Als extreme, ongelooflijke situaties plaatsvinden, zal ik helpen."

Yilmaz, spits van Lille OSC, maakte zijn debuut voor de nationale ploeg in april 2006, tijdens een vriendschappelijk duel met Azerbeidzjan (1-1). Zijn eerste interlandgoal volgde pas meer dan vijf jaar later, tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd met België (1-1). Yilmaz kwam uit op het EK 2016 en 2020, maar speelde nog nooit een mondiale eindronde. De goalgetter is met zijn 31 goals voor de nationale ploeg momenteel tweede Turkse topscorer aller tijden: alleen Hakan Sükür maakte er meer (51).