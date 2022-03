Van der Gijp legt uit waar ‘teringhekel aan Ajacieden’-uitspraak vandaan komt

Dinsdag, 22 maart 2022 om 22:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:42

René van der Gijp komt dinsdagavond terug op een uitspraak van Rafael van der Vaart rondom de Klassieker. Volgens laatstgenoemde zou de analist het niet bepaald hebben op spelers van Ajax, wat volgens Van der Gijp ook gewoon klopt. Hij was daags na De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (3-2) met name kritisch op het rollebollen van Antony in de slotfase, wat de aanvaller op een rode kaart kwam te staan. Scouts van Liverpool en Manchester City zijn van zulke fratsen niet gediend, zo luidde het oordeel. Daarnaast wordt door Van der Gijp verwezen naar zijn ervaringen met Ajacieden als speler.

"Hij (Van der Vaart, red.) zei zondagavond dat ik een teringhekel aan Ajacieden had en dat is natuurlijk zo", geeft Van der Gijp toe in Vandaag Inside. "Maar dat heeft natuurlijk wel een reden. Kijk, je moet niet vergeten dat toen ik in het Nederlands elftal speelde, waren het zestien Ajacieden en Ruud (Gullit, red.) en ik. Dus het werd daar uitgemaakt door Ajacieden wat er gebeurde: hoe er getraind werd, de corners, alles erop en eraan. En een ding hebben zij heel erg, dat ze denken dat ze het voetbal hebben uitgevonden natuurlijk. Wij moesten de hele dag aanhoren hoe het moest. De bal spelen op je goede been en 'Wij doen ook heel veel positiespel, wat doen jullie bij PSV?'" Van der Gijp antwoordde met een kwinkslag: '''We eten een uitsmijter en dan gaan we biljarten'. Gewoon gezellig weet je wel en 's avonds wat drinken met elkaar."

Van der Gijp geeft daarna nog een voorbeeld van de afstand die er tijdens trainingen was tussen spelers van Ajax en PSV, met Ruud Gullit die de aanwijzingen van Ajacieden om bij de eerste paal te verschijnen in de wind sloeg. "Dat liep heel erg uit de hand. Zo erg, dat Rinus Michels (toenmalig bondscoach van Oranje, red.) zei: 'We gaan het anders doen'. Ruud op de kamer bij Marco van Basten en ik op de kamer van John van 't Schip. Dat vergeet ik nooit meer, ik sliep bij Van 't Schip. Ik had he-le-maal niets met die jongen, helemaal niets. Dan keken we 's avonds televisie vanuit ons bedje en vielen er verschrikkelijke stiltes. Dan was het zolang stil, dat je denkt: Ik moet nu iets gaan zeggen. Dus ja, en dat gebeurde niet en ik had een kutavond."

"Dus ik de volgende dag naar die Ruud. Ik zeg: 'Ruud, pleur effe op, we laten die Michels niet vertellen waar we moeten liggen'. Dus we gingen lekker bij elkaar liggen", aldus Van der Gijp. "Maar later zijn Gerald Vanenburg en Ronald Koeman naar PSV gekomen en werden het er wat meer bij Oranje." De analist heeft daarna nog een anekdote. "Ik ben een keer op visite bij Johan Cruijff, met Marco van Basten en Piet Keizer. En we zitten daar en het is een uur of negen en wijntje, wijntje, wijntje. Een ontiegelijk aardige gozer die Cruijff en een ontzettend bescheiden jongen. Dan zit je te kijken naar de beste voetballer van de wereld, geweest dan in dit geval, hij was trainer van Barcelona. Maar die beginnen ook over positiespel enzo."

"Maar nou komt het: die gingen steeds verder. Weet je waar ze twaalf uur 's avond over zaten te praten? Dat weet jij wel Johan (Derksen, red.). Of ze wel of niet met een keeper zouden moeten spelen", blikt Van der Gijp terug op zijn bezoek aan Cruijff van lang geleden. "Dus ik zit naar een gesprek te luisteren waarom je eigenlijk zonder een keeper zou moeten spelen. Als je zorgt dat er nooit op doel geschoten wordt, dan heb je geen keeper nodig. Toen dacht ik: Nu moet er geneukt worden. Dat dacht ik bij mezelf. Ik zei tegen Van Basten en die Koeman: 'Ik pak een taxi als jullie het niet erg vinden'. Toen ging ik naar het barretje waar ik wel vaker kwam", brengt Van der Gijp in herinnering. "Maar wij hadden echt een hekel aan die gasten (spelers van Ajax, red.)."