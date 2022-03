Dief van Antony-shirt brengt tenue terug na bedreigingen op Facebook

Maandag, 21 maart 2022 om 15:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:02

De Ajax-supporter die het shirt van Antony zondagmiddag na het gewonnen Eredivisie-duel met Feyenoord (3-2) van de Braziliaan heeft gestolen, heeft het shirt teruggebracht naar de Johan Cruijff ArenA, zo laat de man weten aan RTL Nieuws. De aanvaller vierde de overwinning na afloop met supporters, waarna zijn wedstrijdshirt werd ontvreemd door de desbetreffende fan.

De diefstal van het shirt van Antony werd vastgelegd door de camera’s van ESPN en de beelden verspreidden zich al snel over sociale media. De Ajax-fan poseerde vervolgens trots met het wedstrijdshirt op Facebook, waardoor andere supporters al snel zijn naam en werkgever wisten te achterhalen. De man kreeg sindsdien te maken met vele bedreigingen aan zijn adres en die van zijn gezin.

Goed opletten, want voordat je het weet is je shirt weg ??#AJAFEY pic.twitter.com/ebBVzhBHs6 — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2022

“Ik heb ervoor gekozen om het shirtje terug te brengen naar Ajax”, zegt de man tegenover RTL Nieuws. “Die gaan er wat mee doen. Verder wil ik er niet veel over zeggen. Mensen trekken toch hun eigen conclusies. Na al die ellende, ga je er toch anders over nadenken. Ik heb er spijt van. Verder wil ik het hierbij laten, er staan al zoveel berichten op internet.” Ajax bevestigt dat het shirt maandagochtend is teruggebracht. Ajax meldt bovendien dat het tenue van de Braziliaanse matchwinner wordt geveild. Antony zal na terugkomst van interlandverplichtingen het shirt signeren. Daarna komt het ter veiling en zal Ajax de opbrengst schenken aan Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.