Tagliafico betreurt taferelen: ‘Ik ben het absoluut niet eens met deze fans’

Zondag, 20 maart 2022 om 07:42 • Laatste update: 08:17

Nicolás Tagliafico en Rodrigo De Paul hebben weinig begrip voor de fluitconcerten van de aanhang van Paris Saint-Germain jegens onder meer Lionel Messi. Exact een week geleden, vier dagen na de eliminatie door Real Madrid in de achtste finales van de Champions League, moesten met name Messi en Neymar het ontgelden in de thuiswedstrijd tegen Girondins Bordeaux. De grimmige sfeer in het Parc des Princes richting de vedettes zorgde wereldwijd voor de nodige verbazing, ook bij Messi’s landgenoten Tagliafico en De Paul.

“Een supporter haat alles wanneer een uitschakeling nog vers in het geheugen ligt”, vertelde Tagliafico in gesprek met TNT Sports. De verdediger van Ajax annex collega-international betreurt de situatie. “Helaas was Leo de gebeten hond en werd de woede op hem afgereageerd. Wij als voetballers doen er alles aan om wedstrijden te winnen, maar we kunnen niet altijd winnen. Ik ben het absoluut niet eens met wat deze supporters van PSG hebben gedaan.”

Bizar fluitconcert voor Messi & Neymar bij simpele zege | PSG - Bordeaux |

De Paul had moeite om zich in te houden. “Ik zal eerlijk zeggen: ik zal maar niet zeggen wat ik echt denk”, benadrukte de middenvelder annex Argentijns international van Atlético Madrid aan TyC Sports. “Hier valt weinig begrip voor op te brengen. Ik ben het er niet mee eens. De supporters zullen dit gedaan hebben omdat ze kwaad zijn, maar ze hebben er niet echt over nagedacht. Je kan en mag iemand als Messi nooit uitfluiten, waar dan ook ter wereld en om wat voor reden dan ook. Hij heeft de voetbalwereld veel gegeven. Hij heeft mensen vermaakt en daar moeten we hem dankbaar voor zijn.”

Luis Suárez sprak zich al eerder uit over de fluitconcerten. Hij speelde jarenlang met Messi bij Barcelona en de twee zijn goede vrienden geworden. “Zoals altijd heeft voetbal geen herinnering. Ik ben er altijd voor je, ik houd van je”, schreef hij onder een Instagram-post. Trainer en landgenoot Mauricio Pochettino betreurde na de wedstrijd tegen Bordeaux ook al de situatie. “Niemand houdt van fluitconcerten, het maakt me droevig. Iedereen die van PSG houdt, is bedroefd na de teleurstelling van Madrid. Wat we vandaag hebben meegemaakt, maakt me verdrietig.”

Franse en Spaanse media achten de kans klein dat Messi zijn contract met PSG tot medio 2023 niet zal uitdienen. De Argentijn, die in juni zijn 35ste verjaardag viert, is bezig aan een moeizaam eerste jaar in Franse dienst. De teller staat, naast 11 assists, pas op 7 doelpunten na 26 duels in alle competities voor les Parisiens, die ondanks investeringen van honderden miljoenen euro's in de spelersgroep er maar niet in slagen om de Champions League te winnen.