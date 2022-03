Zorgen bij Barcelona om naar hotel gedragen Sergiño Dest

Vrijdag, 18 maart 2022 om 08:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:16

De kans is klein dat Sergiño Dest komende zondag aan de aftrap verschijnt van de Clásico tegen Real Madrid. De rechtervleugelverdediger moest donderdagavond na afloop van het Europa League-duel met Galatasaray (1-2) van de bus naar het hotel worden gedragen door ploeggenoot Gavi. Tests moeten uitwijzen hoe ernstig de kwetsuur exact is. De blessure komt uiterst ongelegen voor Dest, die enkele uren na het duel met de Turken werd opgeroepen voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten.

Voor Dest kwam het duel met Galatasaray tien minuten na rust ten einde, toen hij zich noodgedwongen moest laten vervangen door Ronald Araújo. De Amerikaanse back heeft vermoedelijk een spierblessure opgelopen, al moeten verdere onderzoeken uitsluitsel geven over de exacte ernst van de blessure. Verwacht wordt dat het duel met Real te vroeg komt, daar Dest niet in staat was om op eigen houtje van de spelersbus naar het hotel te lopen.

?? | Pablo Gavi carries the injured Sergiño Dest to the hotel ?? pic.twitter.com/yeNFP33LvM — infosfcb ? (@infosfcb) March 17, 2022

Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe de voormalig Ajacied op de rug van Gavi zit als de twee van de spelersbus naar het hotel lopen. "Hij had last van zijn hamstring, ik hoop dat het niet ernstig is", zei Xavi na afloop. De blessure van Dest kwam tot stand toen hij tien minuten na rust een sliding inzette op Muhammed Aktürkoglu. Enkele uren na zijn blessure werd bekend dat Dest bij de selectie van de Verenigde Staten zit voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Mexico, Panama en Costa Rica eind deze maand.

Ook Piqué moest de strijd vroegtijdig staken. De centrumverdediger verliet het veld tien minuten voor tijd voor Clément Lenglet. "Hij zei dat hij moeite had om sprints te trekken, waarop we besloten hebben om hem te wisselen", gaf Xavi na afloop te kennen bij Movistar+. "Piqué heeft al een maand last van fysieke ongemakken." Ook bij de centrale verdediger moet de exacte ernst nog worden vastgesteld. Het is niet bekend of hij op tijd fit is voor de Clásico.