Simeone en Atlético dompelen United op Old Trafford in rouw

Dinsdag, 15 maart 2022 om 22:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:04

Atlético Madrid heeft zich dinsdagavond ten koste van Manchester United gekwalificeerd voor de kwartfinale van de Champions League. Voor de ploeg van trainer Diego Simeone was een 0-1 overwinning op Old Trafford voldoende na het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd. Linksback Renan Lodi maakte in de 41ste minuut de enige treffer van de wedstrijd. United had in het eerste half uur het betere van het spel, maar slaagde er na de tegentreffer vlak voor rust niet in om een gaatje in de Madrileense defensie te vinden.

Bij United was er na zijn hattrick tegen Tottenham Hotspur (3-2 winst) natuurlijk een basisplaats voor Ronaldo. De Portugese aanvaller zette op Old Trafford direct de toon door de bal tijdens de eerste aanval enkele keren hoog te houden. Waar the Red Devils tijdens de heenwedstrijd in Madrid uiterst zwak voor de dag kwamen, kregen ze op Old Trafford al vroeg een mogelijkheid om de score te openen via Anthony Elanga, die de uitgekomen Jan Oblak bijna te slim af was met een kopbal. United dicteerde in de openingsfase en had de ban na een flitsende aanval eigenlijk moeten breken toen Elanga een niet te missen kans werd geboden door Bruno Fernandes. De Zweedse tiener schoot ditmaal echter vanaf een meter of twee tegen het hoofd van Oblak.

Oei! Dat scheelt maar een haartje ?? Joao Felix denkt de 0-1 te maken, maar Marcos Llorente blijkt buitenspel te staan ??#ZiggoSport #UCL #MUNATM pic.twitter.com/axFJOxQpkY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 15, 2022

Atlético schrok na de kansen voor Elanga wakker en kreeg zelf ook een serieuze mogelijkheid om op voorsprong te komen. Rodrigo de Paul haalde vanaf twintig meter de trekker over en zag hoe zijn van richting veranderde schot uit de kruising werd getikt door David de Gea. De bezoekers knokten zich in het eerste bedrijf langzaam maar zeker in de wedstrijd en dachten de 0-1 te maken, nadat João Félix op aangeven van Marcos Llorente doel trof. Het Madrileense feest ging uiteindelijk niet door, omdat de Spaanse middenvelder vlak voor zijn assist centimeters buitenspel stond. Op slag van rust was alsnog raak voor Atlético. Na een vlotlopende aanval over meerdere schijven, bediende Antoine Griezmann Lodi met een voorzet op maat. De linksback werd over en hoofd gezien door Diogo Dalot, waardoor hij vrij bij de tweede paal kon inkoppen: 0-1.

United ging in de tweede helft direct op jacht naar de gelijkmaker. Opnieuw was het Elanga die het vizier niet helemaal op scherp had. De Zweedse tiener probeerde het met een laag diagonaal schot, maar zag hoe zijn poging rakelings langs de linkerpaal ging. Met een driedubbele wissel hoopte manager Ralf Rangnick de wedstrijd vervolgens te kantelen - Marcus Rashford, Nemanja Matic en Paul Pogba kwamen in het veld voor Scott McTominay, Elanga en Fernandes. De thuisploeg maakte gezien de vele kansen aanspraak op de 1-1. Ook Raphaël Varane kon United niet helpen aan een bevrijdende treffer. De verdediger kopte hard op goal, maar Oblak wist zich te onderscheiden met een uitstekende reflex.