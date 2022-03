AZ moet plots naar beneden kijken door thuisnederlaag tegen Twente

Zondag, 13 maart 2022

AZ heeft zondagavond een dure nederlaag geïncasseerd. De ploeg van Pascal Jansen hoopte in het spoor van nummer drie Feyenoord te blijven, maar verloor met 0-1 van FC Twente en moet daardoor juist naar beneden kijken, want de Enschedeërs staan met evenveel punten op de vijfde plaats. Joshua Brenet maakte in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd. Voor AZ kwam na veertien wedstrijden een einde aan de ongeslagen reeks in de Eredivisie.

AZ, met basisdebutant Peer Koopmeiners aan de aftrap, hoopte zich te herpakken na de pijnlijke 2-1 nederlaag tegen Bodø/Glimt in de Conference League. Het team van Jansen kon in de eerste helft niet imponeren. AZ speelde behoudend en kwam zelden tot een gevaarlijke aanval. Twente was de bovenliggende partij, eveneens zonder grote kansen te creëren. Na een halfuur scoorde Daan Rots weliswaar, maar dat deed hij vanuit buitenspelpositie. Aan de overzijde gaf Pantelis Hatzidiakos een kopbal niet de juiste richting mee en dus bleef het voor rust bij 0-0.

In de tweede helft zakte Twente ver terug. AZ mocht het spel maken, maar slaagde daar niet in. Sterker nog: na een uur kwam Twente op voorsprong. Gijs Smal verstuurde tussen zes spelers van AZ een fraaie steekpass richting de toegesnelde Brenet, die de bal net buiten het strafschopgebied kon aannemen. Hij hield Wijndal van zich af en schoof de bal achter doelman Peter Vindahl: 0-1. Dani de Wit had even daarna de gelijkmaker voor het inschieten na een lage voorzet, maar Robin Pröpper haalde de bal weg voor de lijn.

Voor AZ komt de nederlaag hard aan. De Alkmaarders hadden Feyenoord tot een punt kunnen naderen in de aanloop naar de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord van volgende week. Bij eventueel puntenverlies van Feyenoord in Amsterdam had AZ dan de vierde plek kunnen innemen, maar dat scenario is nu uitgesloten. Sterker nog: de ploeg van Jansen moet de vierde plaats verdedigen, want alleen een beter doelsaldo scheidt AZ nu nog van Twente.