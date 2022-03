Willem II weet ook zonder Grim niet te winnen en ziet Fortuna passeren

Zondag, 13 maart 2022 om 14:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:12

Fortuna Sittard heeft uiterst belangrijke zaken gedaan in de kelder van de Eredivisie. De ploeg van trainer Sjors Ultee was zondagmiddag in eigen huis met 1-0 te sterk voor concurrent Willem II door een treffer van Zian Flemming. Het was voor de Tilburgers de eerste wedstrijd zonder Fred Grim, die dinsdag door de clubleiding op straat werd gezet. Door de zege klimt Fortuna over Willem II heen. De Brabanders nemen nu met 22 punten uit 26 duels de zestiende plek in, terwijl Fortuna met hetzelfde puntenaantal op de veilige vijftiende plek staat.

Willem II kende een uiterst roerige week. Dinsdag werd trainer Grim ontslagen en technisch directeur Joris Mathijsen op non-actief gesteld. Danny Landzaat neemt voorlopig de honneurs waar. De Tilburgers meldden ook transfernieuws, daar Nasser El Khayati het middenveld tot het einde van het seizoen komt versterken. Hij begon tegen Fortuna op de bank en kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen voor zijn eerste minuten. Bij de thuisploeg was Mats Seuntjens fit genoeg om te spelen. Hij ontbrak vorige week in de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In een gelijkopgaande openingsfase waren de beste kansen voor de thuisploeg. Flemming kreeg na een kwartier spelen de eerste schietkans. Zijn poging ging voorlangs. Halverwege de eerste helft dook de aanvallende middenvelder opnieuw gevaarlijk op voor het doel van Willem II, maar opnieuw stond het vizier niet op scherp. Eerst schoot hij een vrije trap in de handen van Timon Wellenreuther, om vervolgens de grootste kans van de eerste helft voorlangs te schieten. Flemming was veruit de speler met de meeste dreiging in het eerste bedrijf.

Namens de bezoekers zorgde Elton Kabangu voor het grootste gevaar. De aanvaller werd bediend door Ché Nunnely na een aanval over rechts, maar schoot rakelings naast. Niet veel later schoot hij op de hak van doelman Yanick van Osch. Hoewel het voetbal bij vlagen niet om over naar huis te schrijven was, was het door de vele kansen allesbehalve een saai eerste bedrijf. Na rust werd de ban al snel gebroken. Na een voorzet vanaf de rechterkant van het veld van Lisandro Semedo kopte Flemming doeltreffend raak in de rechterhoek. Het was voor de middenvelder zijn zesde doelpunt van het seizoen.

Landzaat besloot daarop twintig minuten voor tijd El Khayati binnen de lijnen te brengen. Even daarvoor miste Dimitris Siovas een opgelegde mogelijkheid op de 2-0. De verdediger schoot een vrije trap in kansrijke positie over. Niet veel later raakte Seuntjens de paal met een schot van zo'n twintig meter van het doel. Willem II poogde met een slotoffensief een gelijkmaker te produceren en posteerde onder meer Wessel Dammers in de punt van de aanval als stormram, maar wist de Limburgse muur niet te breken. Het is voor de Tilburgers de vijfde wedstrijd op rij zonder zege. Komende weken wachten de zware krachtmetingen met Feyenoord en AZ.