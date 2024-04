Mats Seuntjens voedt geruchten over binnenlandse transfer: ‘Al gesprek gehad’

Mats Seuntjens gaat deze zomer naar alle waarschijnlijkheid een transfer maken. De 32-jarige Bredanaar loopt uit zijn contract bij RKC Waalwijk en is op zoek naar een nieuwe werkgever voor volgend seizoen, zo bevestigt hij voor de camera’s van ESPN.

De afgelopen tijd deden de geruchten al de ronde over de toekomst van Seuntjens, die veelvuldig gelinkt werd aan zijn oude liefde, NAC Breda. Het Algemeen Dagblad wist al te melden dat het eerste contact tussen beide partijen is gelegd. Dat kan Seuntjens bevestigen.

Seuntjens krijgt de vraag of NAC een optie is voor volgend jaar. “Waarom niet?”, antwoordt hij. “Ik ben daar geboren, NAC is altijd speciaal voor mij. Maar ik heb ook duidelijk aangegeven dat ik het hier bij RKC gewoon goed wil afsluiten.”

“Ik heb een gesprek gehad met NAC, dat klopt”, vervolgt Seuntjens. “Als je uit je contract loopt wil je graag weten wat er daarna met je gaat gebeuren. Dat is allemaal niet zo spannend. Ik focus me nu op RKC, maar ik wil ook kijken wat er na de zomer met mij als persoon gaat gebeuren.”

NAC, dat momenteel achtste staat in de Keuken Kampioen Divisie, maakt nog altijd kans op promotie naar de Eredivisie, maar de club kijkt alvast vooruit naar volgend seizoen. De Bredanaars hebben hun ogen daarbij laten vallen op Seuntjens, die in zijn jongere jaren al in 130 wedstrijden het shirt van NAC droeg.

NAC ziet in Seuntjens een uitstekende versterking voor de voorhoede. De 32-jarige aanvaller annex aanvallende middenvelder kan op meerdere posities uit de voeten en dat biedt NAC de nodige mogelijkheden. NAC kan een extra kwaliteitsimpuls goed gebruiken in de jacht op promotie of strijd tegen degradatie.

Tijdens de winterse transferperiode nam Seuntjens zelf al contact op met NAC, nadat zijn contract bij FC Utrecht was ontbonden. Destijds kwam het niet van een samenwerking, omdat Seuntjens opteerde voor een terugkeer bij een andere ex-werkgever: RKC. Nu lijkt een terugkeer bij NAC dus toch te gaan gebeuren.

Mats Seuntjens bevestigt dat hij al gesprekken heeft gevoerd met NAC ???? "NAC is altijd speciaal voor mij" — ESPN NL (@ESPNnl) April 26, 2024

