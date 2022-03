Vedettes van Nederlands elftal lijken eensgezind in uitzending Hoge Bomen

Zaterdag, 12 maart 2022 om 22:05 • Dominic Mostert

De vedettes van het Nederlands elftal lijken enthousiast over een terugkeer van Ronald Koeman als bondscoach bij Oranje. In de uitzending van Hoge Bomen, waarin Koeman wordt geïnterviewd door presentator Jeroen van der Boom, spreken Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay een lyrische boodschap in voor Koeman. Ze hebben allemaal prettig samengewerkt met Koeman, die nadrukkelijk wordt genoemd als opvolger van Louis van Gaal na het WK.

“Je hebt veel betekend voor mij in mijn carrière. Daar ben ik heel dankbaar voor”, zegt Oranje-aanvoerder Van Dijk, die daarmee onder meer doelt op het besluit van Koeman om de verdediger in 2015 naar Southampton te halen. “Je bent een geweldig mens en een geweldige trainer. Hopelijk zien we je snel op de velden.” De Jong speelde bij Barcelona onder Koeman en speculeert over een nieuwe gezamenlijke toekomst. “Je hebt me mijn debuut laten maken bij het Nederlands elftal, wat voor mij een droom was die uitkwam. Daarnaast hebben we persoonlijk ook een goede band, in ieder geval vanuit mij dan”, lacht De Jong.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Wie weet kunnen we in de toekomst nog een keer samenwerken als trainer en speler. Dat lijkt mij in ieder geval fantastisch”, aldus De Jong. Ook Depay is goed te spreken over zijn samenwerking met Koeman. “In dit berichtje wil ik even laten weten dat ik heel dankbaar ben dat ik je ken. Ik ben dankbaar voor de mooie momenten die ik heb meegemaakt. Als coach heb ik heel fijn met je samengewerkt, maar vooral ook als mens.” Koeman noemt de beelden ‘mooi’ om te zien. “Het zijn ook de jongens met wie je nu nog veel contact hebt. Tegen hen ga ik geen ‘nee’ zeggen”, lacht hij. Is een terugkeer bij Oranje dus ophanden? “Dat zou kunnen. Dat is een mogelijkheid, ja.”

Van Dijk werd dinsdag na afloop van het Champions League-duel tussen Liverpool en Internazionale (0-1) al geconfronteerd met het nieuws dat de momenteel clubloze coach wel openstaat voor een comeback bij Oranje. Hij wil zich in aanloop naar het WK echter liever niet openlijk mengen in de discussie over de opvolger van Van Gaal. "als ze nu al plannen wat er na de bondscoach (Van Gaal, red.) gaat gebeuren, dan denk ik zeker dat Koeman een heel goede kandidaat is en hoog op het lijstje staat", zei Van Dijk evenwel tegen RTL7. "Ik heb heel goed met hem gewerkt en als het in de toekomst weer zo zou zijn, dan zou dat prima zijn."