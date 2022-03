Naam Koeman duikt weer op: ‘Staat Virgil van Dijk daar ook voor open?’

Woensdag, 9 maart 2022 om 00:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:15

Virgil van Dijk wil niet uitspreken dat hij Ronald Koeman per se wil zien terugkeren als bondscoach van het Nederlands elftal. De centrumverdediger werd na afloop van het Champions League-duel tussen Liverpool en Internazionale (0-1) geconfronteerd met het nieuws dat de momenteel clubloze coach wel openstaat voor een comeback bij Oranje. Van Dijk wil zich in aanloop naar het WK echter liever niet openlijk mengen in de discussie over de opvolger van Louis van Gaal, al heeft hij wel een goed gevoel bij Koeman.

"Er is een zekere meneer Koeman, die staat er wel voor open om bondscoach te worden als Van Gaal ermee stopt. Staat Virgil van Dijk daar ook voor open?", vraagt verslaggever Simon Zijlemans van RTL7 op Anfield aan de Oranje-international in Engelse dienst. "Nou ja, ik denk dat Ronald natuurlijk een fantastische tijd heeft gehad bij Oranje. En als ze nu al plannen wat er na de bondscoach (Van Gaal, red.) gaat gebeuren, dan denk ik zeker dat Koeman een heel goede kandidaat is en hoog op het lijstje staat." Zijlemans denkt dat Van Dijk een hernieuwde samenwerking met Koeman wel ziet zitten: "Jij wordt daar toch vrolijk van, als hij terugkomt?"

"Ja, hij heeft heel veel betekend in mijn carrière", antwoordt de mandekker, door Koeman in 2014 naar Southampton gehaald. "Ik heb heel goed met hem gewerkt en als het in de toekomst weer zo zou zijn, dan zou dat prima zijn. Maar goed, ik heb daar geen invloed op en ik ga me er ook niet op focussen nu. We gaan focussen op de voorbereiding op het WK met twee mooie oefenwedstrijden (tegen Denemarken en Duitsland, red.). Maar ik ga snel naar binnen, want twee Nederlandse vrienden staan op mij te wachten", sluit Van Dijk af met een kwinkslag.

"Dat is een slimme vraag van Simon", verwijst presentator Humberto Tan in de studio naar de opmerking van Zijlemans richting Van Dijk over Koeman. "Ja, Simon heeft zijn huiswerk goed gedaan. Dat was een goede vraag", beaamt analist Dirk Kuijt. "En het is natuurlijk een punt. Koeman heeft hem natuurlijk naar Southampton gehaald". voegt Tan daaraan toe. Jan Boskamp snapt wel waarom de vorig jaar bij Barcelona ontslagen trainer niet onwelwillend tegenover een terugkeer bij Oranje staat. "Het enige wat hij nog wil, heb ik horen zeggen. En hij heeft het wel bewezen. Het was pico bello, toch?", verwijst de analist op de vraag van Tan of Koeman een goede keuze van de KNVB zou zijn naar diens eerste dienstverband als bondscoach.

Virgil van Dijk ziet een toekomstige samenwerking met Ronald Koeman wel zitten, maar wil zich daar niet uitgebreid over uitlaten.