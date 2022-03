Manchester United concretiseert serieuze interesse en belt naar Amsterdam

Maandag, 7 maart 2022 om 18:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:48

Erik ten Hag ligt op poleposition om de nieuwe manager van Manchester United te worden, zo weet the Guardian. Ralf Rangnick heeft rechtstreeks contact opgenomen met de trainer van Ajax, die zijn opvolger moet worden vanaf het nieuwe seizoen. Ten Hag heeft de favorietenrol voor de managersfunctie overgenomen van Mauricio Pochettino, die nu als tweede optie wordt beschouwd.

Over de belangstelling van United in Ten Hag en Pochettino wordt in Engeland al maanden geschreven, maar niet eerder zo concreet als the Guardian nu doet. De kwaliteitskrant weet dat de voorkeur van de Engelse grootmacht nu uitgaat naar de coach van Ajax. Dat heeft alles te maken met de beschikbaarheid van Ten Hag, die ervoor openstaat om na het seizoen te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rangnick gaf zondag nog te kennen geen contact te hebben gehad met Ten Hag, maar wilde wel toegeven gecharmeerd te zijn van de oefenmeester. "Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb gezien hoe Ajax zich heeft ontwikkeld sinds zijn komst", aldus Rangnick tegenover Sky Sports. "Ik weet van het werk dat hij bij Bayern München heeft verricht en het mag duidelijk zijn dat hij een van de topcoaches in Europa is, maar er zijn er nog wel meer. We hebben nog niet gesproken over een nieuwe manager, dus we hebben ook nog niet over Ten Hag gesproken."

Pochettino blijft achter Ten Hag een belangrijke kandidaat voor United, weet the Guardian. De trainer van Paris Saint-Germain heeft ook door laten schemeren serieus geïnteresseerd te zijn, maar inmiddels is duidelijk dat het moeilijk wordt om de Argentijn los te weken uit Parijs. PSG heeft laten weten Pochettino aan zijn contract te zullen houden, dat doorloopt tot medio 2023. De Parijzenaren zouden het als gezichtsverlies beschouwen als hun hoofdtrainer naar een serieuze concurrent in het topvoetbal vertrekt.

Mocht Ten Hag instappen op Old Trafford, dan wordt Marcus Rashford een van de eerste spelers over wie hij een beslissing moet nemen. De 24-jarige aanvaller is ontstemd over het gebrek aan speeltijd onder Rangnick en overweegt een transferverzoek in te dienen, zo voegt de krant toe. Van de afgelopen elf wedstrijden in de Premier League begon Rashford er slechts twee in de basis, onder meer omdat de jonge Anthony Elanga hem voorbij lijkt in de pikorde. Een vertrek van Rashford, als kind van de club een van de gezichten van United, zou gevoelig liggen in het noorden van Engeland.