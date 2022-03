‘Ronaldo verlaat Engeland vóór derby en wekt verbazing bij ploeggenoten’

Cristiano Ronaldo heeft direct nadat duidelijk werd dat hij door een blessure de derby tussen Manchester City en Manchester United (4-1) zou missen het vliegtuig naar Portugal gepakt. The Athletic schrijft dat dit als een verrassing kwam voor zijn ploeggenoten. Zij hadden het idee dat de aanwezigheid van Ronaldo een positieve bijdrage had kunnen leveren in het Etihad Stadium.

In de loop van de zondag werd al duidelijk dat Ronaldo de wedstrijd tegen Manchester City aan zich voorbij moest laten gaan. De 37-jarige aanvaller - clubtopscorer bij Manchester United met vijftien doelpunten in dertig wedstrijden - kampte met problemen aan de heup, een blessure waarmee hij dit seizoen eerder al kort aan de kant stond. Er is nog geprobeerd om Ronaldo met een behandeling klaar te stomen voor het bezoek aan het Etihad Stadium, maar enkele uren voor de aftrap werd al duidelijk dat Ronaldo het duel niet zou gaan halen.

Ronaldo pakte vervolgens direct het vliegtuig naar Portugal en was dus niet meer in Engeland toen Manchester United een forse nederlaag leed tegen de stadgenoot. The Athletic schrijft op basis van bronnen dat het besluit van Ronaldo om naar Portugal te vertrekken voor verbazing heeft gezorgd in de kleedkamer van Manchester United, gezien het belang van de wedstrijd. Geblesseerde spelers zijn niet verplicht om aanwezig te zijn in het stadion. Maar de spelers van Manchester United zouden het gevoel hebben dat de aanwezigheid van Ronaldo 'met zijn aura' in het Etihad Stadium in hun voordeel zou hebben kunnen gewerkt.

Voor de wedstrijd speculeerde Roy Keane al dat er meer aan de hand moest zijn met Ronaldo. “De man is een machine en nauwelijks geblesseerd. Zo nu en dan is hij afwezig met deze heupblessure, dat vind ik vreemd”, oordeelde de oud-middenvelder. Ralf Rangnick, interim-manager van Manchester United, zei de medische staf ‘te geloven’. “De dokter kwam vrijdag al naar me toe om te vertellen dat Cristiano niet kon trainen, dat was zaterdag hetzelfde.”