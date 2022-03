Schmidt brengt goed nieuws en tast in duister over motieven Mauro Júnior

Zaterdag, 5 maart 2022 om 15:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:09

Roger Schmidt kan zondag tegen Heracles Almelo waarschijnlijk weer beschikken over Cody Gakpo. De 22-jarige aanvaller kampte de afgelopen tijd met een enkelblessure, maar deed zaterdag weer mee bij de groepstraining van de Eindhovenaren. Verder kan Schmidt sowieso weer rekenen op Armando Obispo, zo geeft de oefenmeester zaterdag aan tegenover Omroep Brabant. Ook gaat Schmidt in op de paspoortaanvraag van Mauro Júnior.

Nadat Marco van Ginkel voor het bekerduel met Go Ahead Eagles (1-2 winst) al terugkeerde in de selectie, lijkt nu ook Gakpo terug - al geeft Schmidt nog geen definitief uitsluitsel. "Misschien is hij er zondag weer bij”, vertelt de Duitser. "We moeten even kijken hoe het na de training gaat. Phillipp Mwene zal er zeker nog niet bij zijn. Hij heeft een tik op zijn knie gehad en die is nog steeds pijnlijk.”

Een update van Schmidt over de blessures. Cody Gakpo traint vandaag voor het eerst met de groep. Na de training beslissen ze of hij morgen bij de selectie zit. #psvher pic.twitter.com/DJo07cpobl — Yannick Wezenbeek (@Yannickske99) March 5, 2022

De rentree van Obispo lijkt wel een zekerheidje. "Daar ben ik blij mee", zegt Schmidt, "want dat geeft ons een extra optie in de laatste lijn." De trainer moest vanwege de vele blessuregevallen Dennis Vos en Jenson Seelt noodgedwongen overhevelen naar de A-selectie, die nu weer aansluiten bij Jong PSV. De ziekenboeg van de nummer twee van de Eredivisie bestaat naast Mwene nu nog uit André Ramalho, Ryan Thomas, Maxi Romero en Richard Ledezma. Het herstel van aanvoerder Ramalho (die revalideert van een enkelblessure) verloopt volgens plan, vertelt Schmidt. "Hij zal naar verwachting na de interlandbreak eind maart terugkeren."

Ook ging de oefenmeester in op de mogelijke naturalisatie van Mauro Júnior. Vrijdag maakte het Eindhovens Dagblad bekend dat de geboren Braziliaan een Nederlands paspoort zou gaan aanvragen, waarmee hij een optie zou worden voor het Nederlands elftal. "Ik weet niet wat zijn oogmerk is", zegt Schmidt daarover. "Maar wij concentreren ons nu vooral op PSV. We zijn blij met de inbreng van Mauro op dit moment.”