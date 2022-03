Perez hekelt houding van ‘asociaal’ Ajax: ‘Er is toch een aanvangstijd?’

Donderdag, 3 maart 2022 om 20:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:09

De halve finale van de TOTO KNVB Beker tussen AZ en Ajax was bijna later van start gegaan. De Amsterdammers stonden op weg naar Alkmaar in de file, waardoor ze pas driekwartier voor de aftrap aankwamen bij het AFAS Stadion. Even werd gedacht dat het duel met een kwartier zou worden uitgesteld, maar zo ver kwam het niet. Kenneth Perez is desondanks niet gediend van de manier waarop de ploeg van Erik ten Hag de tijd nam voor de warming-up.

De spelersbus van Ajax was pas om 19.00 uur bij hotel Akersloot, zo'n tien kilometer van het AFAS Stadion. "Ze hebben last van de A9", aldus presentator Jan Joost van Gangelen bij ESPN. "Het is moeilijk om hier te komen", vult Kenneth Perez aan. "Ik vond het persoonlijk wel fijn om laat te komen, maar driekwartier is wel heel kort. Je moet je omkleden en warmlopen." De KNVB hanteert de regel dat de uitspelende ploeg minimaal driekwartier voor aanvang van een wedstrijd bij het stadion moet zijn.

Indien de bus om 19.15 uur zou arriveren zou het duel worden uitgesteld. De spelersbus kwam uiteindelijk om 19.13 uur aan. Ten Hag kwam rennend de bus uit, zo was op beelden van ESPN te zien. De spelers van Ajax arriveerden om 19.40 uur op het veld en liepen warm tot twee minuten voor de aanvangstijd, wat tot frustratie leidde bij Perez. "Iemand zou moeten zeggen: 'Jongens, 20.00 uur gaan we beginnen'. Maar ze moeten nog naar binnen, omkleden, opstellen in de catacomben."

"Dat is best asociaal, of niet?", vraagt Van Gangelen. Het verbaasde Marciano Vink dat de spelers van AZ zich al begaven in de spelerstunnel terwijl de Ajacieden nergens te bekennen waren. “Als AZ ben je dan toch ook even slimmer, dan blijf je toch wat langer in de kleedkamer? Je weet dat de spelers van Ajax nog op het veld staan, dan ga je niet nu al klaarstaan. Ook al gaat het belletje. Dan wacht je maar even, ze gaan echt niet zonder jou beginnen. Perez is het daarmee eens. “Ik krijg net bericht dat ermee is ingestemd dat het iets later begint. Dan begrijp ik helemaal niet dat je er nu al gaat staan.”