‘Birthday boy’ Koopmeiners bezorgt zichzelf ultiem verjaardagscadeau

Maandag, 28 februari 2022 om 22:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:44

Atalanta heeft maandagavond een klinkende zege geboekt. In eigen huis kwam de ploeg van Gian Piero Gasperini geen moment in de problemen tegen Sampdoria en won met 4-0. Nadat de score al na zes minuten was geopend door Mario Pasalic, deelde de jarige Teun Koopmeiners liefst tweemaal mee in de feestvreugde. De Nederlander schoot na een halfuur met zijn zwakkere rechter de 2-0 binnen; In de 61ste minuut toverde hij ook de derde op het scorebord. Aleksey Miranchuk verzorgde het slotakkoord. Naast Koopmeiners begonnen ook Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis bij Atalanta, dat door de overwinning op 47 punten komt in de Serie A.

Nadat De Roon in de vijfde minuut een poging ver over het doel van Wladimiro Falcone had gejaagd, had Pasalic het vizier meer op scherp staan. Remo Freuler slingerde de bal vanaf rechts richting het strafschopgebied, waar de Kroatische spits met een fraaie snoekduik voor de openingstreffer tekende. Atalanta was heer en meester; de 2-0 van Koopmeiners was nog relatief laat te noemen. De middenvelder ging de diepte in, wat werd gezien door Matteo Passina. Koopmeiners nam de bal mee en rondde vanaf randje zestienmetergebied met zijn zogeheten chocoladebeen af in de verre hoek.

De nummer vijf van de Serie A ging rustig verder met aanvallen en Sampdoria mocht van geluk spreken dat het 'nog maar' 2-0 stond bij rust. Een dubbele wissel na de onderbreking bracht ook niet het gewenste effect. Nadat Hateboer (die in het eerste bedrijf ook al dicht bij een treffer was) een kopbal net naast het doel had gemikt en Falcone goed had gered op een inzet van Pessina, sloeg Koopmeiners wederom toe.

Invaller Miranchuk stak de bal op de geheel vrijstaande birthday boy, die in het dak van het doel raak schoot. Atalanta kreeg niets meer te vrezen van Sampdoria en bracht de marge zelfs nog naar vier. Miranchuk kon vanaf rechts vrij richting strafschopgebied dribbelen en schoot fraai achter Falcbone. Atalanta komt door de overwinning op drie punten van nummer vier Juventus. Sampdoria blijft steken op een vijftiende plaats.

???????? Koopmeiners! Zijn tweede treffer van de avond ???? Het is de grote Teun Koopmeiners-show, en dat op zijn verjaardag! ??#ZiggoSport #SerieA #AtalantaSamp pic.twitter.com/2d0SWMdegn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 28, 2022