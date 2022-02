BILD: UEFA haalt Spartak Moskou uit de Europa League

Maandag, 28 februari 2022 om 12:46 • Laatste update: 12:51

De UEFA heeft Spartak Moskou uit de Europa League gehaald. BILD meldt dat de Europese voetbalbond een streep heeft gezet door het tweeluik met RB Leipzig in de achtste finale, waardoor die Roten Bullen zonder te spelen doorgaan naar de kwartfinale. Spartak - waar Quincy Promes onder contract staat - was nog de enige Russische deelnemer in de Europese clubtoernooien.

Spartak plaatste zich als winnaar van een groep met Napoli, Leicester City en Legia Warschau voor de achtste finale van de Europa League. Tijdens de loting voor de achtste finale van afgelopen vrijdag werd de nummer negen van de Premjer Liga gekoppeld aan RB Leipzig, dat in de tussenronde van de Europa League afrekende met Real Sociedad. RB Leipzig zou op 10 maart thuis spelen, waarna een week later de return op het programma stond.

RB Leipzig maakte afgelopen weekeinde al bekend in nauw contact te staan met de UEFA over de achtste finale tegen Spartak. Er was al besloten dat Spartak naar aanleiding van de Russische aanval op Oekraïne in ieder geval niet in Rusland mocht spelen, maar op zoek moest naar neutraal terrein om de thuiswedstrijd van het tweeluik af te werken. De Russische club zou hebben gedacht aan Jerevan (Armenië) of Baku (Azerbeidzjan), maar de UEFA heeft nu besloten om een streep te zetten door het treffen in de achtste finale van de Europa League.

“We blijven in nauw contact met de bonden en hebben vertrouwen in de UEFA en hun besluit. We gaan ervan uit dat de wedstrijden worden gecanceld”, laat Oliver Mintzlaff namens RB Leipzig weten aan BILD. De UEFA heeft volgens de Duitse krant besloten om geen nieuwe club in te voegen in de achtste finale, maar RB Leipzig direct doorgang te verlenen richting de kwartfinale.