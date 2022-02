Polen weigert tegen Rusland te spelen in strijd om WK-ticket

Zaterdag, 26 februari 2022 om 10:12 • Laatste update: 10:25

Polen weigert om tegen Rusland aan te treden in de play-offs in de strijd om een ticket voor het WK in Qatar. Dat laat Cezary Kulesza, voorzitter van de Poolse voetbalbond (PZPN), zaterdagochtend via sociale media weten. Het nieuws volgt twee dagen nadat de voetbalbonden van Polen, Zweden en Tsjechië in een gezamenlijke verklaring hadden laten weten niet in Rusland te willen spelen in de play-offs. Kulesza wil nu echter helemaal geen confrontatie met Rusland, zo blijkt uit zijn tweet.

“Geen woorden meer, het is tijd om te handelen”, benadrukt Kulesza. “Door de escalatie van de agressie van Rusland richting Oekraïne is het Poolse nationale team niet van plan om de play-off wedstrijd tegen het Russische nationale team te spelen. Dit is de enige juiste beslissing. We zijn in gesprek met de federaties van Zweden en Tsjechië om een gemeenschappelijk standpunt naar voren te brengen aan de FIFA.”

Polen moet op 24 maart aantreden in Moskou. Wint Rusland dat duel, dan speelt het opnieuw thuis, tegen Zweden of Tsjechië. Oekraïne is ook nog in de race voor een WK-ticket, maar dat land speelt een of twee keer een uitwedstrijd. Op 24 maart gaan de Oekraïners op bezoek bij Schotland. Bij winst volgt opnieuw een uitwedstrijd: tegen de winnaar van het duel tussen Wales en Oostenrijk.

De FIFA heeft nog geen maatregelen getroffen. "We hebben de brief vlak voor de meeting ontvangen. De eerste wedstrijd is over een maand. Natuurlijk hopen we dat de situatie voor die tijd is opgelost", doelde FIFA-voorzitter Gianni Infantino bij een persconferentie op de verklaring van Polen, Zweden en Tsjechië. "We monitoren en analyseren de situatie en we nemen een besluit wanneer dat moet."

Sinds Rusland buurland Oekraïne is binnengevallen zijn tenminste 198 Oekraïners omgekomen, meldt het Oekraïense ministerie van Gezondheid volgens persbureau Interfax-Ukraine. Onder de doden zijn volgens het ministerie ook drie kinderen. Ongeveer 35.000 vluchtelingen uit Oekraïne zijn de afgelopen 24 uur in Polen aangekomen, zo meldde de Poolse regering. Het overgrote deel van de vluchtelingen bestaat uit vrouwen, kinderen en aanzienlijk veel mannen van 60 jaar en ouder. Mannen tussen de 18 en 60 jaar mogen Oekraïne immers niet verlaten.

Rusland heeft sinds de inval in Oekraïne ruim 800 militaire doelwitten vernietigd, zo meldde het Russische ministerie van Defensie. Volgens de woordvoerder richt het leger zich enkel op militaire infrastructuur. Woongebieden zouden niet beschadigd worden. Die bewering wordt echter tegengesproken door de Oekraïense autoriteiten.