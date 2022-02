Russische invasie in Oekraïne heeft mogelijk financiële gevolgen voor Ajax

Vrijdag, 25 februari 2022 om 16:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:59

De Russische invasie in Oekraïne heeft mogelijk financiële gevolgen voor Ajax. De Amsterdammers maakten vrijdag de halfjaarcijfers bekend en hierin valt te lezen dat de club nog wacht op 19,4 miljoen euro voor de transfers van David Neres, Lassina Traoré en Quincy Promes. Ajax laat weten dat het lastig inschatten is wat de exacte financiële risico's zijn.

Begin 2021 deed Ajax Promes voor 8,5 miljoen euro euro van de hand, waarna Traoré tijdens de zomerse transferperiode voor tien miljoen euro aan Shakhtar Donetsk werd verkocht. Vorige maand vertrok Neres voor twaalf miljoen euro (exclusief vier miljoen euro aan bonussen) naar de Oekraïense topclub. Voor de transfers van de drie spelers ontving Ajax bankgaranties van 15,1 miljoen euro van een Oekraïense bank. Een derde partij uit Rusland heeft vervolgens een garantie gegeven voor het resterende bedrag van 4,3 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De impact van deze oorlog op een eventueel kredietrisico is op dit moment nog niet in te schatten”, schrijft Ajax in het halfjaarverslag. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben Rusland economische sancties opgelegd, waardoor onder meer banken worden getroffen.

De oorlogssituatie in Oekraïne brengt naast gewone burgers ook sporters in grote problemen. David Neres bijvoorbeeld zit met de selectie van Shakhtar Donetsk vast in een hotel in de hoofdstad Kiev. De vleugelaanvaller vroeg de Braziliaanse regering samen met zijn elf landgenoten van Shakthar om hulp, nu Rusland heeft gekozen voor het aanvallen van verschillende gebieden in Oekraïne.