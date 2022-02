Erik ten Hag snapt bewering Wesley Sneijder niet: ‘Waar baseert hij dat op?’

Woensdag, 23 februari 2022 om 20:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:58

Erik ten Hag wil met zijn keuze voor Ryan Gravenberch voorbereid zijn op het hoge drukzetten van Benfica, zo geeft de trainer voorafgaand aan het Champions League-duel aan. Bij Ajax wordt de middelste linie gecompleteerd door Edson Álvarez en Steven Berghuis, waardoor Davy Klaassen vanaf de bank moet starten. Voor de camera's van RTL 7 en Ziggo Sport verklaart Ten Hag zijn tactische keuzes.

"Waarom ik voor Gravenberch heb gekozen? Dat heeft een aantal redenen", steekt Ten Hag van wal. "Het zou kunnen dat Benfica hoog druk gaat zetten. Hij is er goed in om zich onder de druk uit te spelen. Maar ook in het terugplooien is hij goed. Hij kan zich laten uitzakken of naar de linkerkant gaan. Ook in de omschakeling is hij belangrijk." Daarnaast is de oefenmeester van mening dat Gravenberch in balbezit eveneens van toegevoegde waarde is.

??'Wij moeten grote tegenstanders willen ergeren!' Ajax-trainer Erik ten Hag oogt ontspannen 'De spelers hebben ernaar uitgekeken'#ZiggoSport #UCL #BENAJA pic.twitter.com/NA7pav2QYr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 23, 2022

"Hij kan rust aan de bal brengen. Hij kan onder druk uitspelen. Hij kan daardoor ook een overtal creëren. Of ik met Gravenberch vooral voor veiligheid heb gekozen. "Dat weet ik eigenlijk niet. Natuurlijk zou je Klaassen en Berghuis kunnen zien als heel erg aanvallend. Maar Klaassen is ook heel erg goed in de omschakeling", aldus de trainer.

Wesley Sneijder erkent de keuze voor Gravenberch te begrijpen, maar hij stelt dat de middenvelder momenteel niet in topvorm verkeert. Ten Hag snapt niet waarom de analyticus met die uitspraken komt. "Ik weet niet waar hij dat op baseert? Maar Ryan heeft na de winterstop nog uitstekende wedstrijden gespeeld. Hij is even weggevallen, maar hij is prima in vorm."

Eerder op de middag liet Ten Hag in gesprek met RTL al weten dat de tegenstander de tactiek van Ajax enigszins beïnvloedt. “Het ligt eraan wat je tactisch beoogt en wat je kunt verwachten. Op basis daarvan maken wij onze keuzes, ook de komende weken. Wij bekijken de opstelling van wedstrijd tot wedstrijd, en uiteraard speelt de vorm ook altijd een rol. Op dit moment steken ze alle drie in uitstekende vorm (Gravenberch, Klaassen en Berghuis, red.), dus daar moeten we keuzes in maken.”