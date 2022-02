Tadic spreekt zich uit over vertrek van Overmars: ‘Dat heb ik hem laten weten’

Dinsdag, 22 februari 2022 om 08:25 • Laatste update: 08:42

Dusan Tadic heeft zich in een interview met de Volkskrant uitgesproken over het vertrek van Marc Overmars bij Ajax. De directeur voetbalzaken stapte twee weken geleden op na onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tadic noemt Overmars een ‘vriend’ en heeft hem naar eigen zeggen laten weten dat hij er voor hem zal zijn, als hij wat nodig heeft.

“Ik had een geweldige relatie met Marc, zoals iedere speler. Ik waardeer de goede dingen die hij heeft gedaan voor Ajax. Natuurlijk ben ik bedroefd om wat er is gebeurd en zullen we hem missen. Het is afwachten in welke richting de club zich ontwikkelt. Gebleken is dat Ajax met de grote clubs kan meedoen, als je investeert op een goede, slimme manier”, geeft Tadic te kennen. “In het leven kun je mensen nooit zomaar beoordelen. Ik weet niet precies wat er is gebeurd.”

“Ik kan alleen zeggen dat hij mijn vriend is, en dat ik er altijd voor hem zal zijn, als hij iets nodig heeft. Dat heb ik hem laten weten. Hij heeft dit team gecreëerd. Hij heeft zichzelf al veroordeeld. En alle mensen maken fouten”, zo gaat de aanvoerder van Ajax verder. Tadic benadrukt dat Ajax ‘verbazingwekkende dingen’ doet. “Ajax vraagt dat ook van je. Als je geen constant hoog niveau aankunt, hoor je niet bij Ajax. Zo simpel is dat. Het is een kwestie van elke dag hard werken.”

Volgens Tadic moet men er bij Ajax in geloven dat dit seizoen de Champions League gewonnen kan worden. “Dat is de mentaliteit in de groep. Natuurlijk zijn we niet een van de favorieten, maar alle zestien overgebleven teams hebben kans”, stelt Tadic. “Als je bij Ajax speelt, zeg je nooit dat iemand beter voetbalt. We hebben best wel eens verloren, maar de laatste jaren heb ik nooit een team gezien dat echt beter was dan wij. We moeten geloven in grote dingen. Groot denken. Proberen drie prijzen te winnen. Groeien, wedstrijd na wedstrijd.”