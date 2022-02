Het lichtpunt van Ajax-opponent Benfica moet 126 miljoen euro gaan opleveren

Maandag, 21 februari 2022 om 11:00 • Chris Meijer

Ajax treft komende woensdag in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League een kwetsbaar Benfica. De 37-voudig kampioen van Portugal beleeft een wat tegenvallend seizoen en lijkt de landstitel gezien een achterstand van negen punten op koploper FC Porto reeds te kunnen vergeten, maar in het wisselvallig presterende elftal van interim-trainer Nélson Veríssimo vormt Darwin Núñez een overduidelijk lichtpunt. Bij Benfica leeft de overtuiging dat de 22-jarige Uruguayaanse spits spoedig de duurst verkochte speler in de clubgeschiedenis zal worden.

Door Chris Meijer

Dat Benfica met een katerig gevoel toewerkt naar de eerste ontmoeting met Ajax, is mede te danken aan Kenji Gorré. De aanvaller kwam vrijdagavond bij een 0-2 achterstand binnen de lijnen en zorgde er met een assist voor dat Boavista in de slotfase terugkwam tot 2-2. “De eerste helft had het 0-4 of 0-5 kunnen zijn. We waren er niet bij, verloren alle tweede ballen: het was gewoon echt niet goed”, vertelt Gorré in gesprek met Voetbalzone over het duel tussen Boavista en Benfica. “Na rust stond er een heel ander Boavista, met een andere spirit. De fans bleven achter ons staan en gaven ons de spirit om te blijven vechten voor een resultaat. Het is best gek hoe dat ging, we kregen een boost, begonnen kansen te creëeren en hadden eigenlijk de wedstrijd moeten winnen. We hadden meer balbezit, meer schoten en creëerden meer kansen.” Boavista slaagde er tevens in om met Núñez de meest gevaarlijkste man van Benfica - of zelfs van de Portugese velden - onschadelijk te maken.

Kind van de favela

El Pirata. Alleen de naam van de favela in de Noord-Uruguayaanse stad Artigas verraadt al dat het geen pretje is om daar te wonen. Het weinige dat de mensen daar hebben, wordt continu bedreigd door de Rio Quaraí. Als de rivier - die de natuurlijke grens tussen Uruguay en Brazilië vormt - buiten zijn oevers treedt, loopt de hele sloppenwijk onder water. Het is niet eens de ergste zorg van de bewoners. Iedere dag is het weer een uitdaging om brood op te plank te krijgen. De vader van Núñez was bouwvakker, zijn moeder werkte als schoonmaker. En als er niet genoeg geld binnenkwam, struinde ze de straten van Artigas af om flessen te verzamelen en daarmee nog een klein extraatje binnen te halen. Meer dan eens gingen Núñez en zijn broer Junior met honger naar bed.

Het voetbal vormde een uitweg. Het oog van José Perdomo viel ooit tijdens een jeugdwedstrijd tussen San Miguel de Artigas en Bella Unión op een dunne spits. De scout van Peñarol raakte gecharmeerd van zijn bewegingen, explosiviteit en manier om zich langs tegenstanders te werken. Hij meldde zich bij de ouders, wiens oudste zoon Junior ook al in de jeugdopleiding van de Uruguayaanse topclub speelde. “De moeder zei tegen me: ‘Je hebt Junior al bij me weggehaald. Maar Darwin, nee. Je zal hem niet weghalen. Laten we nog even wachten, hij is nog jong en ik wil hem niet kwijtraken. Ik mis Junior al enorm’. Het was een moeilijke situatie”, vertelde Perdomo in gesprek met de BBC. “Het heeft drie of vier maanden geduurd om de moeder te overtuigen. En toen dat eindelijk lukte, was ze niet zo vriendelijk tegen me. Ze werd erg boos.”

Núñez legt namens Peñarol aan tijdens de Copa Libertadores-wedstrijd tegen Club San José.

Moeder Núñez zag haar jongste zoon binnen een aantal maanden al terug in Artigas. “Ze stopten me in een klein huis met de andere jongens die van buiten Montevideo kwamen. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik ben teruggegaan naar Artigas. Een jaar later ben ik weer teruggekeerd naar Peñarol. Juan Ahuntchaín (toenmalig hoofd jeugdopleidingen, red.) beloofde dat hij me onder zijn hoede zou nemen”, sprak Núñez in een interview met El Observador. Snel daarna keerde de oudste telg van de gebroeders Núñez terug naar het ouderlijk huis. Familieproblemen zagen Junior zich genoodzaakt om zijn voetbaldroom op te geven en te gaan werken. “Toen hij vertrok bij Peñarol, zei hij: ‘Blijf, jij hebt hier een toekomst’. Hij heeft me de kans gegeven.”

Noodlot

Al op zijn zestiende verscheen Núñez voor het eerst op het trainingsveld bij de hoofdmacht van Peñarol. Een stormachtige doorbraak op zeer jonge leeftijd leek aanstaande, tot het noodlot toesloeg. “Een bal viel er tussenin, ik sprong en zakte volledig door mijn knie heen. Ik zag alles in rook opgaan”, zei Núñez over het moment dat hij op zeventienjarige leeftijd zijn kruisband afscheurde. Normaal gezien staat er voor een dergelijke blessure een revalidatieduur van zes tot negen maanden, maar Núñez was anderhalf jaar uit de roulatie. Hij keerde aanvankelijk met pijn terug op het veld en maakte daarmee weliswaar zijn debuut in het betaald voetbal, maar moest uiteindelijk een tweede keer geopereerd worden aan zijn knieschijf. Meer dan eens spookte door zijn hoofd om te stoppen en terug te gaan naar Artigas. De gedachte om zijn ouders uit de armoede te halen, hield hem op de been.

Vanaf 2018 had Núñez slechts 21 optredens voor Peñarol nodig om een overstap naar Europa te verdienen. Almería telde tweeënhalf jaar geleden zeven miljoen euro neer om hem naar Spanje te halen. “Hij kan een van de beste spelers ter wereld worden als hij zo hard blijft werken als hij nu doet. Qua fysiek en techniek is hij geweldig. Snel, krachtig, een echte winnaar en enorm hongerig: een hele getalenteerde speler. Hij is vastberaden om zijn familie een beter leven te bezorgen, dat maakt zijn potentie enorm”, oordeelde José Gomes, toenmalig trainer van Almería, tegenover Sport. De Segunda División bleek voor Núñez de perfecte opstap in Europa. Met totaal zestien doelpunten zorgde hij er mede voor dat Almería de play-offs om promotie naar LaLiga haalde, waarin Girona overigens in de halve finale te sterk was.

Luis Suárez tipte Núñez in het verleden tevergeefs bij Barcelona.

Het seizoen bleek voor Núñez voldoende om een volgende stap te kunnen zetten. “Ik heb vijftien jaar ervaring in het internationale voetbal, dus ik weet wel wat van spitsen. Bij Barcelona heb ik gezegd: houd hem in de gaten, hij is heel goed en heeft hele interessante kwaliteiten”, onthulde Luis Suárez. Scouts van Barcelona zagen Núñez al in Uruguay aan het werk en de Catalanen onderhandelden na onder de indruk te zijn geraakt van zijn eerste seizoen in Europa in informele setting met Almería, maar grepen mis door de daadkracht van Benfica. De Portugese topclub was bereid om 24 miljoen euro neer te tellen, een bedrag dat in Spanje alleen Barcelona, Real Madrid of Atlético Madrid zal neertellen voor een speler uit de Segunda División.

Really shining

Het eerste jaar van Núñez in Portugal was met 14 doelpunten in 44 wedstrijden nog niet spectaculair, maar dit seizoen is hij met 23 treffers in 27 duels de absolute blikvanger bij Benfica. “Op dit moment is hij really shining, hij is echt belangrijk voor Benfica. Je kan zijn progressie zien. In het begin ging het niet zo lekker, maar je ziet dat hij nu echt met vertrouwen speelt. Hij begint echt de speler te worden die hij kan zijn. Ik denk dat we nog heel veel van hem gaan horen”, vertelt Gorré. De international van Curaçao - die een halfjaar geleden Nacional verruilde voor Boavista - speelde de afgelopen twee seizoenen vijf keer tegen Benfica en Núñez. De spits bezorgde Benfica eerder dit seizoen in het Estadio Da Luz nog hoogstpersoonlijk een 3-1 overwinning op Boavista met twee doelpunten. Had Boavista nu een specifiek plan om hem onschadelijk te maken?

“Niet echt specifiek. We weten wat zijn kwaliteiten zijn en wat voor speler hij is. Voor ons was het een kwestie om te concentreren op onszelf”, antwoordt Gorré. Boavista hield Benfica dit seizoen na de nederlaag in de eerste seizoenshelft twee keer op een gelijkspel: 1-1 vorige maand in de halve finale van de Allianz Cup (3-2 nederlaag na strafschoppen) en 2-2 afgelopen vrijdag in de competitie. “Wat gaan wij doen met de bal? Wat gaan we doen om deze wedstrijd te winnen? Dat had niet per se met specifieke spelers te maken. Natuurlijk heeft Benfica een probleem als ze Núñez niet kunnen bereiken, maar ze hebben ook topkwaliteit op het middenveld en in de verdediging. Otamendi en Vertonghen hebben heel veel ervaring, daar kan het team op bouwen. João Mário en Adel Taarabt vind ik ook topspelers, zij kunnen de wedstrijd echt beïnvloeden. Maar wij hebben ook topspelers. Javi García was solide in de verdediging en dat bood ons een goede basis.”

Het had niet veel gescheeld, of Ajax had geen rekening hoeven houden met Núñez. West Ham United was tijdens de afgelopen transferwindow concreet in de markt voor de spits en deed zelfs een bod van 48 miljoen euro, maar Benfica was geenszins van plan mee te werken aan een transfer. Benfica denkt een veelvoud van dit bedrag te kunnen overhouden aan Núñez. “Hij was de duurste aankoop van Benfica. Als er geen nieuwe pandemie komt, zal hij ook de duurst verkochte speler in de clubhistorie worden. Hij wordt een speler van wereldklasse. Helaas zullen we hem snel kwijtraken”, zei Jorge Jesus - in december ontslagen als trainer van Benfica - vorig seizoen in gesprek met SportTV. Als Núñez inderdaad de duurst verkochte speler in de clubhistorie van Benfica moet worden, moet er diep voor hem in de buidel worden getast. Het record staat voorlopig op naam van João Félix, voor wie Atlético Madrid in de zomer van 2019 126 miljoen euro neertelde. Aangezien Manchester United, Bayern München, Borussia Dortmund, AC Milan, West Ham United, Newcastle United en Barcelona hem reeds nadrukkelijk volgen, is dat zeker niet onmogelijk.

Het tweeluik met Ajax vormt voor Núñez een goede mogelijkheid om zich verder in de kijker te spelen. Gorré verwacht een exciting game. “We hebben in de rust besloten om meer druk te gaan zetten. De vleugelaanvallers moesten de centrumverdedigers onder druk zetten, dus ik deed dat bij Otamendi. Ze gingen daardoor fouten maken”, geeft Gorré te kennen. “Ajax speelt sowieso met druk naar voren, dus ik denk dat zij de wedstrijd zullen controleren. Maar het gaat erom dat je de wedstrijd naar je toetrekt. Benfica gaat niet door zijn beste periode, maar alles kan heel snel veranderen als je zoveel kwaliteiten binnen de selectie hebt. Je weet het nooit, maar ik denk dat Ajax wel doorgaat.”