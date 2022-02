Alle topclubs op scherp: spelmaker op de markt na ‘nee’ tegen verlenging

Vrijdag, 11 februari 2022 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:36

Youri Tielemans gaat zijn contract bij Leicester City definitief niet verlengen, zo meldt Fabrizio Romano. De 24-jarige spelmaker beschikt over een medio 2023 aflopend contract en moet in de zomer verkocht worden. Diverse grootmachten veren op door het nieuws, want Tielemans staat er uitstekend op in de top van Europa, weet Romano.

Leicester betaalde in de zomer van 2019 45 miljoen euro voor Tielemans aan AS Monaco en kan het zich in de huidige situatie niet veroorloven om de 47-voudig Belgisch international transfervrij kwijt te raken. Tielemans heeft the Foxes definitief laten weten niet in te gaan op het voorstel om een verbeterd en verlengd contract te ondertekenen. De middenvelder zet in op een zomerse toptransfer en beschikt over voldoende belangstelling om die droom waar te maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Romano stelt dat niet alleen de top van de Premier League de situatie in de gaten houdt, ook vanuit de andere topcompetities is serieuze interesse. De transferspecialist geeft geen clubnamen, maar Britse media doen dat wél: Arsenal en Manchester United lijken vanuit Engeland het meest geïnteresseerd. Bij the Gunners zou Tielemans een controlerend koppel in de middenlinie kunnen vormen met Thomas Partey, terwijl United mogelijk het complete blok op het middenveld zal vernieuwen. The Red Devils worden ook nadrukkelijk gelinkt aan Declan Rice, sterspeler van West Ham United. Gesproken wordt over een vraagprijs van vijftig miljoen euro voor Tielemans.

Tielemans heeft de clubleiding van Leicester City laten weten zich de rest van het seizoen professioneel op te zullen stellen. De middenvelder wil zich volledig focussen op zijn huidige club, waar hij sinds deze week in onmin leeft met Brendan Rodgers. De manager zette Tielemans, normaliter een onbetwiste basisspeler, donderdag op de bank tegen Liverpool (2-0 verlies). Rodgers sprak na het duel in zijn algemeenheid zijn onvrede uit, maar leek vooral op Tielemans te doelen: "Veel van mijn spelers zijn geen toppers, want toppers blijven hongerig. Dat bewonder ik aan hen. Sommigen moeten eens goed in de spiegel kijken."