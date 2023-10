AZ gaat op kansloze avond met harde cijfers onderuit tegen Aston Villa

Donderdag, 26 oktober 2023 om 20:38 ‚ÄĘ Jonathan van Haaster ‚ÄĘ Laatste update: 09:23

AZ was donderdagavond niet opgewassen tegen Aston Villa. Verdedigende fouten aan Alkmaarse zijde zorgden ervoor dat de Engelsen met 0-2 gingen rusten door treffers van Leon Bailey en Youri Tielemans. Na rust werd het nog een stuk erger voor AZ, door treffers van Ollie Watkins en John McGinn. Ibrahim Sadiq bepaalde de eindstand op 1-4. Door de nederlaag komt AZ op drie punten uit drie wedstrijden terecht, terwijl Villa zes punten heeft verzameld. De andere ploegen in Groep E, Zrinjski Mostar en Legia Warschau, nemen het om 21:00 uur tegen elkaar op in Bosni√ę en Herzegovina.

Aan de kant van AZ kreeg Sadiq zijn eerste basisplaats toebedeeld sinds zijn zomerse komst van BK Häcken. De Nigeriaan, die in de ploeg kwam voor de geschorste Mayckel Lahdo, vormde de aanval met Myron van Brederode en spits Vangelis Pavlidis. Verder had Pascal Jansen geen verrassingen in huis, daar het vaste elftal van de voorbije weken het veld in werd gestuurd. Bij Villa koos manager Unai Emery voor Watkins als diepste spits. De Engelsman was in zijn laatste vijf duels goed voor vijf treffers en twee assists. Achterin stonden onder meer voormalig Barcelona-verdedigers Clément Lenglet en Lucas Digne en wereldkampioen Emiliano Martínez opgesteld.

AZ zette vanaf het begin druk op Villa, dat dat wel prima vond en de thuisploeg probeerde te lokken. Dat leidde in de derde minuut tot een vrij bizarre situatie. Villa-goalie Emiliano Martínez hield de bal liefst 35 seconden in zijn bezit, daar hij wachtte op instormende AZ'ers, die weigerden te happen. Het eerste kansje kwam op naam van Dani de Wit, de al vallend via Lenglet naast kopte. De daaropvolgende hoekschop leverde niets op.

Villa werd vlak daarna gevaarlijk. Bailey zag zijn eerste schotkans nog verijdeld worden door Riechedly Bazoer, maar de tweede kans voor de Jamaicaan was wel kassa. Van Brederode verdedigde niet goed uit en bracht de bal onbedoeld perfect bij Bailey, die Mathew Ryan kansloos liet met een laag schot in de verre hoek: 0-1. De treffer bracht de nodige rust in het spel van Villa, dat de controle had. Verder dan een schotje van Pavlidis in de handen van Martínez kwamen de Alkmaarders niet.

Sterker nog: balverlies van Sven Mijnans kwam AZ zeer duur te staan. De middenvelder leverde zomaar in bij McGinn, die Tielemans in de zestien bereikte. De Belg rondde kinderlijk eenvoudig onder de benen van Ryan door af: 0-2. Het was voor Tielemans zijn eerste offici√ęle treffer voor Villa. Er was geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg uit Birmingham, tot het plots een enorme kans weggaf na balverlies van Boubacar Kamara en goed doorzetten van Mijnans. Pavlidis stond oog in oog met Mart√≠nez, maar de normaal zo koele topscorer schoot wild over. De Griek tikte op aangeven van Van Brederode even later wel binnen. Laatstgenoemde bleek echter buitenspel te hebben gestaan.

Vlak na rust viel de definitieve beslissing. Tielemans stuurde Bailey diep, die David M√łller Wolfe uitkapte en in de verre hoek stuitte op Ryan. De Australi√ęr kon de bal echter niet goed wegwerken en zag hoe Watkins er doodeenvoudig 0-3 van maakte. Vlak nadat Pavlidis zijn inzet gekeerd zag worden door Mart√≠nez, werd het alweer 0-4. Na een vlotte aanval over de rechterkant zette Bailey voor bij de eerste paal, waar McGinn simpel binnentikte.

Toch viel er nog wel wat te juichen voor AZ. Een lange bal van achteruit van Bruno Martins Indi leek terecht te komen bij De Wit, die zich in buitenspelpositie bevond. De aanvallende middenvelder bleef echter slim van de bal af, waardoor Sadiq de gelegenheid kreeg om met de borst aan te nemen en de verre hoek te vinden: 1-4. Vrijwel direct daarna bracht Jansen Jens Odgaard en Ruben van Bommel in het veld voor Van Brederode en Sadiq.

AZ speelde met hernieuwde energie, maar een stunt zat er niet meer in. Aan de kant van Villa viel Nicolò Zaniolo in. De Italiaan hangt een fikse schorsing boven het hoofd naar aanleiding van zijn vermeende illegale gokpraktijken. Zaniolo zag AZ het nog wel proberen, maar ondanks het enthousiasme in het spel van de thuisploeg zat een comeback er nooit meer in. Dat besef daalde ook neer bij AZ, dat het in de slotfase, net als Villa, zeer rustig aan deed.