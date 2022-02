‘Als ik Antony aankan, moet de rest van de Eredivisie ook lukken’

Donderdag, 10 februari 2022 om 14:16 • Laatste update: 14:17

Anass Salah-Eddine stond deze winter op het punt om de overstap te maken van Ajax naar Sparta Rotterdam, maar werd op het laatste moment binnenboord gehouden door de Amsterdammers. Ajax besloot de negentienjarige verdediger, die nog een contract heeft tot 2023, niet te laten gaan. Ook andere Eredivisie-clubs visten daardoor achter het net. Salah-Eddine maakt het seizoen af bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en traint ondertussen mee met de A-selectie.

Salah-Eddine is de afgelopen jaren niet gevrijwaard gebleven van blessures. In augustus 2020 raakte de verdediger in een oefenwedstrijd tussen Jong Ajax en Almere City zwaar geblesseerd aan zijn enkel en kuit. Het kuitbeen bleek gebroken, zijn enkelbanden gescheurd. "Dat was mentaal een heel harde klap", vertelt hij in gesprek met Voetbal International. "Ik raakte het vertrouwen in mijn eigen lichaam kwijt. Alle aandacht was ook weg, van veel zogenaamde vrienden hoorde ik ineens niets meer, ik moest het voor mijn gevoel helemaal alleen doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De verdediger maakte op jonge leeftijd de overstap van AFC naar AZ. In de zomer van 2018 kwam hij naar Ajax, waar hij debuteerde tegen Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Inmiddels staat de teller op twintig wedstrijden in het beloftenelftal. Salah-Eddine erkent nog steeds niet op het gewenste niveau te zitten. "Dat komt steeds meer terug. Ik probeer te genieten op het veld, ik besef nu veel beter hoe bijzonder het allemaal is. Mentaal ben ik sterker, maar ook fysiek ben ik flink gegroeid. Ik heb een jaar lang in de gym gezeten. Ze krijgen me nu niet meer omver. Oké, alleen Brian Brobbey misschien."

Salah-Eddine traint geregeld mee bij de A-selectie, waar hij onder meer Antony als directe tegenstander heeft. "Dat is een goede oefening. Als ik hem aankan, moet de rest van de Eredivisie ook lukken. Antony is zó lichtvoetig, technisch en snel, dat is heel gevaarlijk. Het zijn moeilijke duels, maar het is wel heel leerzaam. Het een-tegen-een verdedigen is een punt waar ik nog beter in wil worden. Bij Jong Ajax speel ik af en toe ook op het middenveld, dat is wel even wennen, maar je wordt er wel een completere speler van. Je moet eigenlijk alles kunnen als back bij Ajax."