Ronaldo was oorzaak voor gebrek aan speelminuten van Van de Beek

Vrijdag, 4 februari 2022 om 12:37

GOAL doet in een uitgebreide analyse uit de doeken waar het voor Donny van de Beek is misgegaan bij Manchester United. De 24-jarige middenvelder maakte op de laatste dag van de transferwindow de overstap naar Everton, dat hem tot het einde van het seizoen huurt van the Red Devils. De komst van Cristiano Ronaldo zou er mede toe hebben geleid dat Van de Beek nauwelijks aan spelen toekwam bij Manchester United.

Net als ESPN stelt ook GOAL dat er direct nadat Van de Beek voor 39 miljoen euro werd overgenomen van Ajax al twijfels waren op trainingscomplex Carrington. Van de Beek zou volgens zijn criticasters bij Manchester United in fysiek opzicht nog niet klaar zijn geweest om regelmatig in de Premier League te spelen. Vergeleken met andere spelers zou Van de Beek veel meer moeite hebben gehad met zijn aanpassing aan het Engelse voetbal. Na in zijn eerste seizoen in slechts 15 van zijn 36 wedstrijden basisspeler te zijn geweest, diende Van de Beek een verzoek tot een huurtransfer in.

De inmiddels ontslagen Ole Gunnar Solskjaer beloofde Van de Beek echter meer speelminuten, doordat hij van plan was om met twee aanvallend ingestelde middenvelders in zijn formatie te gaan spelen. Van de Beek beleefde een goede voorbereiding en had aanvankelijk geen spijt van het feit dat zijn eerste transferverzoek niet gehonoreerd was, maar dat optimisme maakte snel plaats voor frustratie toen het seizoen eenmaal begon. Solskjaer zou Van de Beek geen uitleg hebben gegeven voor het feit dat hij hem nauwelijks liet spelen.

Er leefde het gevoel dat Solskjaer zijn ‘lievelingetjes’ had, spelers die hoe dan ook een basisplaats had. Een van hen was Ronaldo en daarom noemt GOAL de terugkeer van de Portugese aanvaller een complicerende factor voor Van de Beek. Niet omdat Ronaldo een directe concurrent was voor Van de Beek, maar wel doordat Manchester United met hem in de gelederen op een bepaalde manier moest gaan spelen. Bovendien zorgde de gegarandeerde basisplaats voor Ronaldo ervoor dat de concurrentie voor de toch al spaarzame creatieve posities in het elftal van Solskjaer toenam.

Ondanks dat het perspectief voor Van de Beek niet rooskleurig was, blokkeerde Manchester United in het slot van de zomerse transferwindow een tijdelijk vertrek. Onder Solskjaer en diens tijdelijke opvolger Ralf Rangnick speelde Van de Beek dit seizoen slechts 380 minuten verspreid over 14 officiële wedstrijden. “Het is een kwestie van concurrentie”, zo lichtte Rangnick het gebrek aan speelminuten van Van de Beek na zijn vertrek naar Everton toe.

“Ik zie hem net als Paul Pogba voor de positie centraal op het middenveld, als 6 of 8. Voor die posities hebben we enkele goede spelers, dus daardoor kwam hij niet zoveel aan spelen toe”, gaf Rangnick te kennen. “Maar dat betekent niet dat hij niet goed genoeg is voor de Premier League of Manchester United. Ik weet zeker dat hij bij Everton zijn minuten kan maken en zijn kwaliteiten kan laten zien. Hij is een fantastisch persoon, zo heb ik hem de afgelopen weken leren kennen.”