‘Solskjaer was niet blij met verhaal over specifieke invloed van Ronaldo’

Donderdag, 3 februari 2022 om 09:52 • Laatste update: 11:07

Cristiano Ronaldo oefent ook buiten het veld grote invloed uit bij Manchester United. Darren Hamilton, de head chef bij Manchester United, vertelt in gesprek met Goal dat de Portugese aanvaller zijn ploeggenoten nieuwe inzichten heeft bezorgd met zijn manier van eten. Al was de inmiddels ontslagen manager Ole Gunnar Solskjaer er niet zo blij mee dat dit verhaal zo naar buiten kwam.

Lee Grant vertelde recent dat de spelers van Manchester United gestopt zijn met het eten van een dessert sinds de terugkeer van Ronaldo. GOAL schrijft dat Solskjaer niet blij was met dat verhaal van de derde doelman, omdat het de indruk wekte dat de voedingsschema’s voor de komst van de 36-jarige Ronaldo niet op orde waren. “Er zijn weinig spelers die zo eten als Ronaldo nu doet, maar ze kijken er wel naar”, zegt Hamilton in gesprek met GOAL.

“Omdat hij op deze leeftijd nog voetbalt, moet hij precies goed eten en trainen. Een aantal spelers proberen zich daarop aan te passen”, geeft Hamilton te kennen. “Zijn favoriete eten is kipsalade, dat eet hij over het algemeen meer dan andere dingen. Op het trainingscomplex kunnen de spelers hun eten pakken aan een lopend buffet. Dus in dat opzicht kan hij zelf zijn maaltijden samenstellen.”

“Als hij speciale verzoeken heeft, laat hij dat ons weten en dan maken wij het voor hem. Voorafgaand aan uitwedstrijden maken we op Old Trafford vaak kipsalades, zodat hij op de terugweg zijn koolhydraten kan aanvullen”, vertelt de head chef van Manchester United. Ronaldo keerde afgelopen zomer na twaalf jaar terug bij Manchester United. Sindsdien was de aanvaller in 24 officiële wedstrijden goed voor 14 doelpunten en 3 assists.