Philippe Sandler hoopt op clash met vriend van Ajax op 20 maart

Woensdag, 2 februari 2022 om 18:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:51

Philippe Sandler kan niet wachten om aan de slag te gaan bij Feyenoord, De centrumverdediger, die binnenkort zijn 25ste verjaardag viert, wil eindelijk eens een periode zonder blessures doormaken. Verhuurperiodes bij Anderlecht en Troyes werden overschaduwd door de nodige kwetsuren. Sandler zou het heel mooi vinden om op 20 maart in actie te komen voor Feyenoord, dat die dag uitkomt tegen het Ajax van zijn goede vriend Brian Brobbey.

"Dat zou heel leuk zijn. Klinkt goed", aldus de hoopvolle Sandler woensdag in een interview met De Telegraaf. Het is nog wel de vraag of Brobbey tegen die tijd weer fit is. De aanvaller van Ajax liep onlangs tegen PSV (1-2 overwinning) een scheurtje op in de binnenband van zijn knie en is pas ergens in maart weer beschikbaar voor trainer Erik ten Hag. Brobbey was juist bezig aan een sterke comeback bij Ajax na een teleurstellend halfjaar bij RB Leipzig.

Brian Brobbey liep de knieblessure op in de topper tegen PSV.

Sandler hoopt voor de clash met Ajax in Amsterdam al speeltijd te hebben gemaakt bij Feyenoord. De verdediger, die Manchester City met een transfervrije status verliet, wil echter niets overhaasten in de komende periode. "We zijn een programma aan het samenstellen, dus ik denk dat we niet te snel moeten gaan. Dat zou onverstandig zijn. Maar als voetballer wil je wel zo snel mogelijk spelen. Dat gaat nooit helemaal samen. Niet te snel gaan, maar ook zeker niet te rustig."

De tussentijdse aanwinst van Feyenoord blijft met vertrouwen naar de toekomst kijken, ondanks de diverse tegenslagen op het gebied van blessures. "Ik ben nog steeds wel dezelfde speler, ik ben alleen fysiek sterker geworden in Manchester. Ik heb ook alleen maar contactblessures gehad, buiten mijn hamstringblessure van vorig jaar september", benadrukt de in Nederland teruggekeerde speler. "Die liep ik op doordat ik te snel weer een wedstrijd speelde."

