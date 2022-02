Philippe Sandler naar Feyenoord: ‘Dit maakt ons minder kwetsbaar’

Dinsdag, 1 februari 2022 om 18:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:06

Philippe Sandler vervolgt zijn loopbaan bij Feyenoord, zo maken de Rotterdammers via de officiële kanalen bekend. De centrumverdediger komt per direct transfervrij over van Manchester City. Aan het einde van het lopende seizoen heeft Feyenoord een optie om Sandler voor twee jaar vast te leggen, terwijl de eerder door De Telegraaf gemelde terugkoopoptie van the Citizens van kracht blijft.

Feyenoord zou Sandler aanvankelijk voor een half jaar huren van Manchester City, maar neemt de verdediger nu transfervrij van de huidige koploper van de Premier League over. De mandekker doorliep maandag al een medische keuring in Rotterdam. De deal leek op deadline day rond te komen, echter was haast vanwege de transfervrije overname niet langer geboden.

"Voor Philippe is Nederland bekend terrein", reageert technisch directeur Frank Arnesen op de transfer. "Door zijn jaren in het buitenland komt hij als meer ervaren speler terug. Bovendien is hij fysiek sterker geworden. We verwachten dat hij als speler en wij als club daar veel profijt van zullen hebben." Arnesen geeft aan dat Feyenoord deze maand 'heel creatief en gericht' heeft gezocht naar versterkingen. "Dat we er vlak voor de transferdeadline in geslaagd zijn een pure centrale verdediger als versterking binnen te halen is heel mooi en maakt ons ook in die linie minder kwetsbaar."

Het Algemeen Dagblad en 1908 meldden afgelopen zaterdag al dat Feyenoord de mogelijkheden onderzocht om Sandler op huurbasis terug naar Nederland te halen. Hij moet voor de posities in het hart van de defensie gaan concurreren met Gernot Trauner, Marcos Senesi, Lutsharel Geertruida en Ramon Hendriks.

Sandler werd het afgelopen halfjaar verhuurd aan het Franse Troyes en maakte daar nauwelijks minuten. Hij deed in september mee in twee competitiewedstrijden, maar behoorde nadien nooit meer tot de wedstrijdselectie. Het huurcontract werd vorige week opgezegd. Sandler heeft een contract tot komende zomer bij Manchester City. Omdat hij niet hoeft te rekenen op speeltijd van Josep Guardiola, lijkt een nieuwe verhuurperiode voor de hand te liggen.

Sandler maakte in 2018 de overstap van PEC Zwolle naar Manchester City. In zijn eerste seizoen kwam de verdediger tot een optreden in de EFL Cup en de FA Cup. Een knieblessure speelde hem parten en dat gebeurde ook toen Sandler in het seizoen 2019/20 werd verhuurd aan Anderlecht, waardoor hij geopereerd moest worden. In de zomer van 2020 meldde hij zich weer bij Manchester City, maar al snel bleek hij geopereerd te moeten worden aan de enkel vanwege schade aan de binnen- en buitenband.