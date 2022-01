‘Barcelona kan Overmars met laatste bod op Tagliafico niet overtuigen’

Zondag, 30 januari 2022 om 21:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:30

Nicolás Tagliafico maakt het seizoen zo goed als zeker af bij Ajax, zo weet Sport. De 29-jarige linksback had zijn zinnen gezet op een overstap naar Barcelona, maar een laatste bod van de Catalanen is door directeur voetbalzaken Marc Overmars naar de prullenbak verwezen. Barcelona wilde Tagliafico op huurbasis overnemen, terwijl Ajax een transfersom verlangt.

Anderhalve week geleden verscheen Tagliafico volgens Spaanse media weer op de radar van Barcelona. De linksback stond vorig jaar zomer ook al op het lijstje van de Catalanen, maar een definitieve deal kwam destijds niet van de grond. Los Azulgrana bliezen de interesse in Tagliafico tijdens de winterse transferwindow nieuw leven in. Hij had in Catalonië de concurrentie aan moeten gaan met Jordi Alba, maar volgens Sport is het laatste bod van Barcelona door Ajax afgeslagen.

De mogelijkheden van Barcelona zijn als bekend gelimiteerd door de salarislimiet die door LaLiga is opgelegd. Om die reden wilden de Catalanen Tagliafico huren en werden er verschillende spelers aangeboden die tijdelijk de overstap naar Amsterdam moesten maken. Geen van deze spelers kon Overmars echter overtuigen. Dit is de voornaamste reden dat Ajax een transfersom voor de linksback eist, die Barcelona gezien de huidige financiële situatie niet op kan hoesten.

Zondagavond maakte De Telegraaf bekend dat Ajax Anass Salah-Eddine niet naar Sparta Rotterdam laat gaan. De koploper van de Eredivisie hield rekening met een vertrek van Tagliafico en wil daarom geen afscheid nemen van de twintigjarige linksback van Jong Ajax. Volgens Sport heeft Tagliafico echter ook nog altijd een aanbieding van Napoli op zak. De linksback moet het dit seizoen onder trainer Erik ten Hag doen met een reserverol. In vijftien wedstrijden in alle competities kwam hij niet verder dan 643 speelminuten.