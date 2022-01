Argentinië wint mét Tagliafico en Martínez: ‘We kregen niet eens water’

Vrijdag, 28 januari 2022 om 06:59 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:02

Argentinië heeft donderdagavond lokale tijd een zwaarbevochten overwinning in en tegen Chili afgedwongen. Het WK-kwalificatieduel in Calama eindigde in 1-2 dankzij onder meer een schitterend doelpunt van Angel Di María. Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico stonden in de basis bij de al voor het WK gekwalificeerde selección albiceleste. Lionel Messi ontbrak omdat hij nog altijd herstellende is van het coronavirus en bondscoach Lionel Scaloni was evenmin van de partij. Hij test nog altijd positief op het coronavirus en werd op de bank vervangen door zijn assistenten Walter Samuel en Roberto Ayala.

Dí Maria kreeg het publiek al na negen minuten stil: de aanvaller stormde aan de rechterkant op en krulde de bal heerlijk met links vanaf een meter of twintig in de verste hoek achter Claudio Bravo. Ben Brereton-Diaz zorgde met een rake kopbal in de twintigste minuut voor de gelijkmaker, maar Argentinië kwam na 34 minuten opnieuw aan de leiding. Juist vlak nadat Bravo had aangegeven dat hij niet verder kon spelen, kon hij een schot van afstand van Rodrigo De Paul maar half keren en de rebound was voor Lautaro Martínez.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De treffer van Martínez gaf uiteindelijk ook de doorslag. Een kopbal van Brereton-Diaz leek zes minuten voor tijd de 2-2 te worden, maar Emiliano Martínez bracht goed redding. Zowel Lisandro Martínez als Tagliafico stond negentig minuten in het veld. Door de overwinning versterkt Argentinië de tweede plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks achter Brazilie, met 32 punten uit 14 duels. Chili, dat de tweede thuisnederlaag op rij leed, staat zevende en heeft drie punten minder dan nummer vier Uruguay. De eerste vier kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK; de nummer vijf speelt een play-off.

“De beste speler ter wereld kon niet komen, de bondscoach ook niet, we hadden enkele coronagevallen, we stonden uren op het vliegveld, maar toch hebben we gewonnen”, zei Di María na de zege op 2300 meter hoogte. Ook De Paul wees op de omstandigheden op Chileense bodem. “We mochten niet eens naar het toilet toen we uit het vliegtuig waren. Ze zetten de airconditioning af, we kregen niet eens water en we hoorden voortdurend een sirene in het hotel”, somde de middenvelder op. “Als Argentijn ben ik van mening dat iedereen die mijn land bezoekt, het zo comfortabel mogelijk gemaakt moet worden. Het veld is de plaats waar gewonnen moet worden.”