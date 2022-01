Ten Hag gunt Klaassen negentig minuten in verloren oefenduel

Woensdag, 26 januari 2022 om 16:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:51

Ajax heeft woensdagmiddag een besloten oefenduel tegen FC Utrecht verloren. De ploeg van Erik ten Hag ging op sportpark De Toekomst met 0-1 onderuit door een doelpunt van Moussa Sylla. De trainer van Ajax koos ervoor om enkel reservespelers en spelers van het beloftenelftal te laten spelen. Komend weekend komen beide clubs niet in actie in de Eredivisie door interlandverplichtingen.

In een gelijkopgaande openingsfase miste Danilo een kopkans en wist doelman Charlie Setford zijn doel schoon te houden bij een gevaarlijke mogelijkheid van de bezoekers. Op slag van rust slaagde Utrecht er alsnog in om het duel open te breken, toen Sylla voor de openingstreffer zorgde. De beginfase van het tweede bedrijf was voor Ajax, zonder dat de Amsterdammers tot uitgespeelde kansen kwamen.

Ook de aanvalsdrang van Utrecht leverde geen treffer op. Ajax mocht zich daarbij gelukkig prijzen met doelman Setford, die Ajax enkele keren op de been hield. De pas zeventienjarige Engelsman stond op de juiste plek bij een afstandsschot en stopte in de absolute slotfase een strafschop van Simon Gustafson. Bij Utrecht maakte Tommy St. Jago na lang blessureleed zijn rentree.

Opstelling Ajax: Setford; Regeer, Schuurs, Rensch, Baas (46. Salah-Eddine); Klaassen, Fitz-Jim (62. Hlynsson), Taylor; Rasmussen (62. Martha), Danilo (82. Musampa), Daramy (82. Banel)

Opstelling FC Utrecht: Oelschlägel; Meissen, St. Jago (46. Huizing, 85. Sanches Fernandes), Janssen, Zagré; Van Overeem, Ramselaar, Van den Berg (68. Van der Kust), Gustafson; Sylla, Balk (80. Maddy).