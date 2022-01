Vitesse niet akkoord met schikkingsvoorstel Loïs Openda

Maandag, 24 januari 2022 om 16:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:27

Vitesse heeft heeft een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal voor een schorsing van Loïs Openda niet geaccepteerd. De Belgische aanvaller kreeg naar aanleiding van zijn rode kaart tegen FC Groningen (1-3 verlies) een straf van vier wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, voorgelegd. De zaak verschijnt waarschijnlijk komende donderdag al voor de tuchtcommissie.

Openda kreeg zaterdag al vroeg een rode kaart in het duel met FC Groningen. Het bleek de aanzet tot een thuisnederlaag voor Vitesse. Openda plantte in de 35e minuut zijn elleboog in het middenrif van Mike te Wierik en moest vertrekken van scheidsrechter Dennis Higler. Vitesse gaat dus niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal. Had het dit wel gedaan, dan had het Openda in februari moeten missen tegen FC Twente, Ajax (KNVB Beker) en PSV.

Na afloop van het verloren duel met FC Groningen kreeg Openda, die vorige week nog de winnende maakte tegen Feyenoord, de wind van voren. “Ik ben woedend, door hem moeten we bijna een uur met tien man spelen. Dit mag Loïs gewoon niet overkomen”, werd Vitesse-trainer Thomas Letsch door De Telegraaf geciteerd. “Ik heb de beelden gezien en dit was gewoon een rode kaart, helemaal niet slim van hem.” De oefenmeester kondigde aan dat hij met de spits in gesprek zal gaan.

Openda verkeert dit seizoen bij Vitesse in bloedvorm. In dertig duels was hij al goed voor vijftien treffers. Vier minuten na de rode kaart voor de Belgische aanvaller kopte Jörgen Strand Larsen de 0-1 voor FC Groningen binnen en na rust liep de ploeg van trainer Danny Buijs door een eigen doelpunt van Eli Dasa en een treffer van Daniël van Kaam, in respectievelijk minuut 67 en 71, uit naar 0-2 en 0-3.