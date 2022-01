Spaanse kranten ondanks heldenrol niet al te positief over Frenkie de Jong

Maandag, 24 januari 2022 om 08:37 • Chris Meijer

De Spaanse kranten zijn ondanks zijn heldenrol niet onverdeeld positief over het optreden van Frenkie de Jong tegen Alavés. De Nederlandse middenvelder verzorgde in Vitoria-Gasteiz drie minuten voor het einde het winnende doelpunt, waardoor Barcelona een 0-1 overwinning boekte. De Jong wordt in Spanje neergezet als de ‘redder’ van Barcelona, maar tegelijkertijd klinkt er kritiek op zijn spel.

“Frenkie de Jong redde Barcelona in extremis. Hij dook op het laatste moment op om Barcelona in een slechte wedstrijd te redden met een doelpunt, al kon dat de enorme tekortkomingen van dit team niet verbloemen”, schrijft Marca. “Het leek uit te draaien op een treurig gelijkspel, maar Barcelona bleek met nog drie minuten te gaan nog een geheim wapen te hebben. De Jong werd de afgelopen maanden hevig bekritiseerd en verscheen nu om het winnende doelpunt te maken.”

AS vond dat De Jong ondanks de winnende treffer een ‘hele bescheiden wedstrijd’ speelde. “Met weinig balheroveringen en zonder zich vaak aan te bieden in balbezit. Maar uiteindelijk bood Ferran Torres hem een doelpunt op een presenteerblaadje. Laten we hopen dat dit een kantelpunt is voor De Jong”, schrijft de krant. De Jong had tegen Alavés weer een basisplaats, nadat hij het afgelopen donderdag in het bekerduel met Athletic Club (3-2 na verlenging) nog moest stellen met een reserverol en als invaller binnen de lijnen kwam.

“Na de tik die Xavi hem in San Mamés gaf, keerde De Jong terug in de basiself. Het was een goede wedstrijd om een stap vooruit te zetten, maar helaas gebeurde dat niet. Hij beleefde 85 onopvallende minuten, tot hij voor het doel verscheen om de 0-1 te maken. Hopelijk is dit voor hem een springplank”, stelt Sport, dat De Jong een 5 geeft voor zijn optreden tegen Alavés.

Frenkie de Jong redt Barcelona! ?????

Eindelijk een goede aanval van Barcelona in een moeilijke wedstrijd: dit keer is het 'de andere De Jong' die mag afronden bij afwezigheid van Luuk ??#ZiggoSport #LaLiga #AlavesBarca pic.twitter.com/NI3GTZIGHj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 23, 2022

“Xavi heeft De Jong gevraagd om met de bal linies over te slaan en zich te bemoeien met de aanval. Het is niet zo dat hij een geweldige wedstrijd speelde, maar hij was wel op het juiste moment op de juiste plaats”, constateert Mundo Deportivo. El Desmarque is een stuk kritischer over het spel van De Jong. “Hij is niet de blikvanger op het middenveld, hij blinkt niet uit, hij verschijnt niet in de gevaarlijke zones en hij zorgt niet voor diepte in het spel van Barcelona. Maar hij maakte wel het gouden doelpunt kort voor het einde.”

L'Esportiu schrijft dat De Jong met zijn doelpunt ‘zijn gewicht in goud waard was’. “De Nederlandse middenvelder wordt bekritiseerd, omdat er meer van hem wordt verwacht. Tegen Alavés probeerde hij te verrassen”, oordeelt de Catalaanse krant. El Periódico is wel positief over het optreden van De Jong. “In de beginfase was hij nog vastberaden om zijn vriend Luuk te vinden, maar in de tweede helft dook hij zelf op in de gevaarlijke zones en uiteindelijk vond hij een doelpunt.”