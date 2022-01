Hakim Ziyech raakt weergaloos de kruising tegen Tottenham Hotspur

Zondag, 23 januari 2022

Hakim Ziyech heeft Chelsea zondagavond op fenomenale wijze op voorsprong gezet in de topper tegen Tottenham Hotspur. De aanvallende middenvelder kreeg de bal in de 48ste minuut op de rand van het strafschopgebied aangespeeld en krulde die vanaf daar precies in de verre kruising: 1-0. Ziyech was een minuut later opnieuw dichtbij vanaf dezelfde plek, maar ditmaal redde Hugo Lloris zijn harde schot.

?????? ?????? ???????? VAN HAKIM ZIYECH ?? De tovenaar van Chelsea krult de bal perfect in de bovenhoek ??? ????? ?? ??? ??? Chelsea ????. Spurs ? Nu live ?? Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)#ZiggoSport #PremierLeague #CHETOT pic.twitter.com/bzZugPkgjT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 23, 2022

