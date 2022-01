Hakim Ziyech beslist wedstrijd van zijn leven voor Chelsea met wereldgoal

Zondag, 23 januari 2022 om 19:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:41

Hakim Ziyech heeft zondag zijn moment of shine gepakt bij Chelsea. De aanvallende middenvelder speelde tegen Tottenham Hotspur een meer dan uitstekende wedstrijd en bekroonde dat met een absolute wereldgoal. The Blues haalden de zege vervolgens binnen met een rake kopbal van Thiago Silva: 2-0. Chelsea blijft derde en behoudt zo een enorme voorsprong op achtervolger Manchester United, terwijl Tottenham achterblijft op de zevende plaats.

Vanaf het startsignaal liet Ziyech zich al zien, aanvankelijk vooral als aangever. De voormalig Ajacied verstuurde in de vierde minuut een heerlijke voorzet op Callum Hudson-Odoi, die bij de tweede paal naast kopte. Kort daarna nam Ziyech het doel zelf onder vuur van zestien meter, waarna Hugo Lloris de bal wegsloeg. Ziyech legde de bal na een half uur spelen ook goed klaar voor Romelu Lukaku, die het doel niet wist te vinden.

?????? ?????? ???????? VAN HAKIM ZIYECH ?? De tovenaar van Chelsea krult de bal perfect in de bovenhoek ??? ????? ?? ??? ??? Chelsea ????. Spurs ? Nu live ?? Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)#ZiggoSport #PremierLeague #CHETOT pic.twitter.com/bzZugPkgjT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 23, 2022

Hoewel de meeste mogelijkheden voor Chelsea waren, werd ook Tottenham bij momenten gevaarlijk. Harry Winks zag in de openingsfase een schot van de rand van het strafschopgebied gekeerd worden door Kepa Arrizabalaga, waarna the Spurs op slag van rust zelfs de voorsprong leken te nemen. Steven Bergwijn onderschepte de bal op het middenveld en zag vervolgens hoe Harry Kane de voorzet van Ryan Sessegnon binnenwerkte. De spits van Tottenham had vlak voor zijn aanname echter een duw uitgedeeld aan Thiago Silva en zag zijn doelpunt afgekeurd worden.

Chelsea maakte het verschil kort na rust. Ziyech kreeg de bal in de 48ste minuut op de rand van het strafschopgebied aangespeeld en krulde die vanaf daar weergaloos in de verre kruising: 1-0. De aanvallende middenvelder kreeg een minuut later op precies dezelfde plek een nieuwe schietkans, maar schoot ditmaal hard op Lloris. Chelsea verdubbelde in de 55ste minuut alsnog zijn voorsprong, toen Thiago Silva in de drukte raak kopte uit een vrije trap van Mason Mount: 2-0. Tottenham was niet bij machte om daarvan terug te komen. Bergwijn probeerde het nog wel uit de draai, terwijl Kane een gevaarlijke kopbal gepakt zag worden door Kepa.