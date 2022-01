Karim Benzema schiet strafschop hoog over; Real Madrid staat op uit de dood

Zondag, 23 januari 2022 om 18:19 • Mart van Mourik

Real Madrid heeft ternauwernood een punt overgehouden aan de ontmoeting met Elche. Lang zag het ernaar uit dat de bezoekers er met de overwinning vandoor zouden gaan, maar treffer van Luka Modric (minuut 82) en Éder Militão (minuut 92) voorkwamen een nederlaag: 2-2. In het eerste bedrijf werd een strafschop gemist door Karim Benzema, die na rust het veld geblesseerd moest verlaten. Door de puntendeling verzuimde de Koninklijke uit te lopen op nummer twee Sevilla, die vier punten minder verzamelde in LaLiga.

Het duel in het Santiago Bernabéu begon hoopvol voor de Madrilenen. Zowel in de elfde als in de dertiende speelminuut werden namelijk uitstekende kansen gecreëerd. Eerst was het Vinícius Júnior die stuitte op doelman Édgar Badía, en vervolgens zag Toni Kroos zijn respectievelijke schot rakelings naast gaan. Halverwege het eerste bedrijf was Badía opnieuw van grote waarde voor Elche. Karim Benzema en Lucas Vázquez zagen hoe hun respectievelijke inzetten gepareerd werden door de uitblinkende sluitpost. Na een klein half uur spelen kreeg Real een strafschop toegekend.

Helibelton Palacios haalde Vinícius onderuit in het zestienmetergebied, waarna Ricardo De Burgos niets anders kon dan de bal op de stip leggen. Benzema hoopte de score te openen, maar hij schoot de strafschop huizenhoog over. Een pijnlijke misser, want tien minuten later kwamen de bezoekers onverwacht op een 0-1 voorsprong. Fidel had een voorzet op maat in huis voor Lucas Boyé, die bij de tweede paal binnenknikte. Zes minuten na rust dacht Real opnieuw een strafschop te krijgen. Ditmaal werd Eden Hazard gevloerd in de zestien, maar na het bekijken van de videobeelden rectificeerde De Burgos zijn besluit: geen strafschop.

De schade liep een kwartier voor tijd verder op voor het team van Ancelotti. De maker van het eerste doelpunt, Boyé, stuurde Pere Milla de zestien in met een steekpass. De aanvallende middenvelder kreeg de tijd en ruimte om uit te halen en verschalkte Thibaut Courtois met een diagonale schuiver. Toch zou Real nog een punt overhouden aan de ontmoeting. In de 82ste minuut tekende Luka Modric vanaf de penaltystip de 1-2 aan. De Kroaat mocht achter de bal gaan staan aangezien Benzema halverwege de tweede helft met een blessure naar de kant werd gehaald. Op slag van het eindsignaal zette Éder Militão de 2-2 achter zijn naam. De centrumverdediger knikte binnen uit een voorzet van Vinícius.