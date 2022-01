Virgil van Dijk helpt Liverpool met knappe goal; veel frustratie bij Arsenal

Zondag, 23 januari 2022 om 16:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:03

Liverpool heeft zondagmiddag een ruime overwinning geboekt in de Premier League. Op bezoek bij Crystal Palace was de ploeg van manager Jürgen Klopp met 1-3 te sterk. Er was een belangrijke rol weggelegd voor Virgil van Dijk, die met een rake kopbal voor de 0-1 zorgde. Dankzij de driepunter verkleinen the Reds, die in 22 wedstrijden 48 punten verzamelden en tweede staan, het gat tot koploper Manchester City (57 uit 23) tot negen punten. Arsenal raakte tegelijkertijd verderop achterop bij de kop van de Premier League, omdat de ploeg van Mikel Arteta zich stuk beet op Burnley: 0-0.

Crystal Palace - Liverpool 1-2

Bij Liverpool kon Van Dijk zoals gebruikelijk rekenen op een basisplek. Ten opzichte van het gewonnen EFL Cup-duel met Arsenal (0-2) voerde Klopp twee wijzigingen door. Alisson Becker keerde terug onder de lat ten koste van Caoimhin Kelleher, terwijl Alex Oxlade-Chamberlain op de rechtsbuitenpositie de voorkeur kreeg boven Kaide Gordon. Aan de overzijde moest Jaïro Riedewald genoegen nemen met een plek op de bank. Vanaf het eerste fluitsignaal ging Liverpool op zoek naar de openingstreffer, die al in de achtste minuut gevonden werd.

Gooooooaaal ?????? ????????! ?? Nou niet de persoon die je vrij moet laten bij een hoekschop ?? 1-0 Liverpool door Virgil van Dijk! ??#ZiggoSport #PremierLeague #CRYLIV pic.twitter.com/jltvek01or — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 23, 2022

Andrew Robertson mocht een hoekschop trappen vanaf de linkerkant. De linksachter bezorgde een strakke bal bij de eerste paal, waar Van Dijk na een loopactie vrij kwam te staan en met een ferme kopbal de 0-1 aantekende. Ook na het openingsdoelpunt bleef Liverpool de bovenliggende partij. In de twaalfde speelminuut Oxlade-Chamberlain en teruglegbal van Robertson de juiste richting op te sturen; een klein kwartier later ontbrak het bij Roberto Firminio aan scherpte in de afronding. In de 32ste minuut was het wél raak voor Oxlade-Chamberlain.

Wederom was er een sleutelrol weggelegd voor Anderson, die de bal vanaf de linkerkant bij de rechtsbuiten van dienst op de borst legde. Hoewel de aanname niet perfect was, kreeg Oxlade-Chamberlain voldoende tijd en ruimte om ter hoogte van de vijfmeterlijn af te ronden: 0-2. Nadien werd Crystal Palace wakker en zorgde men tot zeker tweemaal toe voor gevaar, al zou de aansluitingstreffer voor rust niet meer vallen. In het tweede bedrijf vond de thuisploeg de 1-2 alsnog. Tien minuten na de hervatting scoorde Odsonne Edouard op aangeven van Jean-Philippe Mateta.

In de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd kwam hengelde Liverpool de zege definitief binnen. Diogo Jota werd gevloerd in het zestienmetergebied door Joel Ward, waarna arbiter Kevin Friend, overigens na het bekijken van de videobeelden, een strafschop toekende aan de bezoekers. Fabinho schoot op overtuigende wijze raak: 1-3.

Arsenal - Burnley 0-0

Ondanks een enorm optisch overwicht slaagde Arsenal er in eigen huis moeizaam in om openingen te vinden tegen het gegroepeerde Burnley. Na twintig minuten zag Martin Ödegaard een kansrijk schot gepakt worden door Nick Pope, waarna de rebound van Alexandre Lacazette werd geblokt. Op slag van rust gaf Bukayo Saka een schot richting tweede paal niet genoeg curve mee om doel te treffen.

Arsenal kwam ook na rust slechts mondjesmaat in scoringskans. Ödegaard, die het uitduel met Burnley eerder dit seizoen met een vrije trap besliste, schoot dit keer vanuit een standaardsituatie op het dak van het doel. Emile Smith Rowe miste van een meter of elf na een slim genomen hoekschop, terwijl Lacazette even later na een goede voorbereidende actie van Smith Rowe naast mikte.