Rashford beslist rechtstreeks duel om vierde plaats in blessuretijd

Zaterdag, 22 januari 2022 om 17:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:05

Manchester United heeft zaterdag een spectaculaire overwinning geboekt op West Ham United. In een rechtstreekse wedstrijd om de vierde plaats leek niet gescoord te worden, maar in de laatste minuut van de blessuretijd zorgde invaller Marcus Rashford voor de 1-0. Daardoor gaat Manchester United over West Ham heen op de ranglijst: the Red Devils hebben 38 punten uit 22 duels, terwijl West Ham er 37 heeft verzameld in 23 optredens. Donny van de Beek bleef de gehele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg.

Manchester United moest het stellen zonder Victor Lindelöf, die vrijaf kreeg van zijn club. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Brentford van woensdag werd ingebroken in de woning van Lindelöf; zelf stond hij op het veld, maar zijn vrouw en kinderen moesten zich in een kamer verstoppen om geen gevaar te lopen. Lindelöf wilde tijdens het duel met West Ham bij zijn gezin blijven en werd vervangen door Harry Maguire, die ook de aanvoerdersband droeg.

David Moyes, de trainer van West Ham, voerde bij zijn terugkeer op Old Trafford drie wijzigingen door. Vanwege de absentie van Lukasz Fabianski, mogelijk door een besmetting met het coronavirus of een blessure, stond Alphonse Aréola voor het eerst dit seizoen onder de lat. Kurt Zouma maakte na anderhalve maand van blessureleed zijn rentree in de defensie, terwijl Tomás Soucek na één gemiste competitiewedstrijd door een coronabesmetting weer inzetbaar was. Zij vervingen respectievelijk Issa Diop en Nikola Vlasic.

In de eerste helft had Manchester United een overwicht aan balbezit, maar gevaar voor beide doelen was zeldzaam. The Red Devils hadden in de afrondende fase moeite om elkaar te vinden en slaagden er niet in om Aréola te testen. Het meest dreigende moment deed zich voor in de twintigste minuut, toen Cristiano Ronaldo net tekort kwam om binnen te koppen na een scherpe voorzet van Bruno Fernandes. In de tweede helft voerde Manchester United de druk op en kwamen er kansen op de 1-0. Vijf minuten na de pauze kreeg Fred de bal plots voor de voeten in het strafschopgebied. Hij haalde uit richting de linkerbovenhoek, maar zag Aréola met succes ingrijpen.

Aan de overzijde stelde Jarrod Bowen, goed voor vier goals in zijn vorige drie officiële wedstrijden, zichzelf met de borst in staat om uit te halen; de bal belandde in het zijnet. Het thuispubliek schaarde zich volledig achter Manchester United, maar grote kansen bleven vrij spaarzaam. Raphaël Varane kopte tegendraads over en in de slotfase knikte Soucek naast namens de bezoekers. De wedstrijd leek zodoende verstoken te blijven van doelpunten, maar in een counter in de derde minuut van de blessuretijd trok Manchester United het duel toch naar zich toe. Ronaldo bediende Cavani, die Rashford bediende voor het doel. De aanvaller besliste de wedstrijd: 1-0.

Rashford doet het alsnog voor United! ?? In een draak van een wedstrijd trekt United in de allerlaatste seconde toch nog aan het langste eind en klimmen ze over West Ham heen op de ranglijst ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNWHU pic.twitter.com/VUq7Q4jJme — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 22, 2022