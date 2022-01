Joey Veerman is belangrijk tegen Telstar na fout van Joël Drommel

Donderdag, 20 januari 2022 om 20:35 • Dominic Mostert

PSV heeft donderdagavond de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Eindhovenaren kenden meer moeite dan vooraf waarschijnlijk gehoopt tegen Telstar, maar wonnen met 2-1. Na een openingsdoelpunt van Telstar als gevolg van een fout van doelman Joël Drommel was basisdebutant Joey Veerman belangrijk met een doelpunt en een assist. In de kwartfinale speelt PSV een thuiswedstrijd, maar de tegenstander is nog niet bekend.

Roger Schmidt maakte van de gelegenheid gebruik om een aantal spelers rust te geven. Zo verdwenen ten opzichte van afgelopen zondag tegen FC Groningen (0-1 winst) Cody Gakpo, Marco van Ginkel, Maxi Romero, Ritsu Doan en Maúro Junior van het startformulier. Veerman en Fodé Fofana maakten daardoor hun basisdebuut. Ook mocht Philipp Max voor het eerst sinds november weer aan het startsignaal verschijnen. De vleugelverdediger liep een coronabesmetting op en sindsdien geeft Schmidt normaal gezien de voorkeur aan Mauro Júnior op linksback.

Het was Telstar dat als eerste aanstalten tot een doelpunt maakte. Cas Dijkstra vuurde in minuut twee af op Joël Drommel, maar zijn poging werd onderweg geblokt. Daarna pakte PSV de controle. Noemenswaardige mogelijkheden volgen daar echter niet uit; na zeventien minuten kreeg de Eredivisie-koploper zelfs een achterstand voor de kiezen. Drommel kwam zijn doel uit na een indraaiende corner van Sven van Doorn, maar tastte mis bij een poging de bal weg te stoppen. Daardoor kon Özgür Aktas de score openen.

Lang had PSV echter niet nodig om de stand gelijk te trekken. Veerman bewees halverwege de eerste helft voor het eerst zijn waarde door Bruma met een fraaie pass weg te sturen; de Portugees omspeelde doelman Ronald Koeman junior en tikte binnen: 1-1. Een tijdlang speelde het duel in het Philips Stadion zich vooral op het middenveld af. Vlak voor het rustsignaal kreeg PSV toch nog twee mogelijkheden op de voorsprong, maar Koeman jr. hield zijn elftal op de been. Kort na de pauze voorkwam hij ook een treffer van Max.

PSV speelde in de tweede helft met wat meer overtuiging en daadkracht dan voor de rust, al kwam de ploeg van Schmidt goed weg toen Telstar opnieuw een dreigende corner nam. Aktas kreeg weer een kopkans, maar ditmaal trad Drommel wel goed op. Na een uur was het raak voor PSV. In het strafschopgebied, vanaf de achterlijn, legde Phillipp Mwene de bal terug op Veerman. De aanvallende middenvelder stond op de juiste plek om met de binnenkant van de voet voor de 2-1 te zorgen. Vlak voor tijd kopte invaller Eran Zahavi van dichtbij tegen de paal, waardoor de marge één goal bleef.